#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επένδυση της «Γαλαξίας» στον Ασπρόπυργο

Αγόρασε οικόπεδο όπου θα αναπτυχθούν 45.000 τ.μ. στεγασμένοι χώροι, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επένδυση της «Γαλαξίας» στον Ασπρόπυργο

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 14:32

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ προχώρησε σε μία ακόμη μεγάλη επένδυση, πάντα με αυτοχρηματοδότηση, αγοράζοντας στον Ασπρόπυργο Αττικής οικόπεδο συνολικής έκτασης 112.500τ.μ. για την ανέγερση υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics, με πρόσοψη 210m επί της Αττικής Οδού.

Στο οικόπεδο αυτό θα αναπτυχθούν 45.000 τ.μ. στεγασμένοι χώροι, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα συμβάλει στην πιο γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της, προσθέτοντας και μικρότερου τύπου καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υλοποιώντας μεγάλη επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη με υπερσύγχρονα συστήματα ηλιακής ενέργειας, δημιουργώντας :

  • σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών,
  • προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης και διαχείρισης αποθεμάτων,
  • υποδομές ψύξης και συντήρησης προϊόντων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΜΕΑ και Κώδικας Δεοντολογίας στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Σκλαβενίτη

Απόστολος Αποστολάκος: Πώς μεταμορφώθηκε η Κεντρική Αγορά της Αθήνας

Ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές

Σούπερ μάρκετ: Από την επόμενη εβδομάδα οι μειώσεις τιμών στα ράφια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο