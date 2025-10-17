Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκινά η Ελλάκτωρ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 10.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, της σχετικής ανακοίνωσης την ίδια ημεροχρονολογία καθώς και της από 16.10.2025 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να προβεί σε έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 2.027.000 ίδιες μετοχές), ενώ το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ΄ ανώτατο όριο 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 10.07.2027, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή.

Ο τελικός αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν κατά το προαναφερθέν διάστημα, καθώς και το αντίστοιχο τίμημα, θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της αγοράς, την τιμή, και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εταιρείας.