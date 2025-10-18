Ασφαλιστικός κλάδος: «Βολές» φυσικών δικτύων κατά τραπεζών

Για τη χρήση αθέμιτων πρακτικών στο μέτωπο του bancassurance κατηγόρησαν τις τράπεζες οι σύνδεσμοι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο της 7ης συνδιάσκεψης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας, με τη γενική διευθύντρια της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη να δίνει τις δικές της απαντήσεις.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μερελής κατηγόρησε τις τράπεζες για προνομιακή πληροφόρηση και αθέμιτο ανταγωνισμό, συμπληρώνοντας ότι δεν υπάρχουν ισχυροί θεσμοί και κανονισμοί, καθώς και ότι στόχος πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος Δήμητρα Λύχρου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: α) Στις τράπεζες δεν υπάρχει περιβάλλον σωστής πώλησης ασφαλιστικού προϊόντος και β) γίνονται πολλές καταγγελίες ότι οι τράπεζες υποχρεώνουν ουσιαστικά τους πελάτες να ασφαλιστούν μέσω αυτών προκειμένου να δανειοδοτηθούν. «Έχουν δικαίωμα να πωλούν, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει εποπτεία και ίσοι κανόνες ανταγωνισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη σημείωσε μεταξύ άλλων: α) Η κοινή χρήση δεδομένων δεν μπορεί να γίνει λόγω του GDPR. Σε καμιά χώρα δεν επιτρέπεται η τράπεζα να δίνει τα στοιχεία των πελατών της. β) Η τράπεζα που χορηγεί ένα δάνειο για δέκα χρόνια και εισπράττει τόκους δεν θα διακινδυνεύσει το δάνειο αυτό για ασφάλιστρα εκατό και διακοσίων ευρώ. γ) Στην Ελλάδα ακολουθούνται οι άριστες πρακτικές που υπάρχουν στο εξωτερικό και ο ανταγωνισμός με τα φυσικά δίκτυα λειτουργεί άριστα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία. δ) Οι πελάτες προτιμούν πολλές φορές να συνεργάζονται με ένα δίκτυο όπως το τραπεζικό, το οποίο εμπιστεύονται και με το οποίο θα έχουν μια μονιμότερη σχέση. ε) Οι τράπεζες υφίστανται πολύ «βαριά» εποπτεία και επίσης «δεν μπορείς να κερδίζεις την εμπιστοσύνη του πελάτη σε βάθος χρόνου αν δεν του προσφέρεις σωστές υπηρεσίες».

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χαζηθεοδοσίου τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει ούτε το bancassurance ούτε και τις online πωλήσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν νόμοι και κανόνες και όχι αθέμιτος ανταγωνισμός.

Ασφαλιστικές εταιρείες-τεχνητή νοημοσύνη

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου τόνισε πως σήμερα το 40% των εργασιών της Eurolife, αν και ξεκίνησε ως εταιρεία bancassurance, περνάει μέσα από τα φυσικά δίκτυα. «Ούτε το bancassurance θα καταργηθεί ούτε και το internet. Ο ρόλος του επαγγελματία ασφαλιστή θα ενισχυθεί, αν αυτός προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες του. Το μέλλον γι' αυτόν θα είναι λαμπρό».

Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, τόνισε ότι το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί από την πλευρά του πελάτη και πως κάθε δίκτυο θα πρέπει να εστιάζει στο πώς θα γίνει πιο χρήσιμο γι’ αυτόν. Δεν υπάρχει σήμερα χώρος για αποκλεισμούς, όμως οι διαμεσολαβητές έχουν μεγάλα όπλα στα χέρια τους, πρόσθεσε. Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης η συζήτηση περί διαφορών μεταξύ των δικτύων ενδέχεται σε λίγα χρόνια να είναι αταίριαστη. Τότε, ίσως οι πελάτες να ασφαλίζονται από το κινητό τους τηλέφωνο. Το μέλλον της ασφάλισης θα περάσει μέσα από έναν συνδυασμό της ανθρώπινης σχέσης με την τεχνητή νοημοσύνη, υποστήριξε. Το υβριδικό αυτό μοντέλο θα αποφέρει μεγάλα οφέλη. «Θα πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία. Το internet πήρε δέκα χρόνια για να μπει στην αγορά και η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει λιγότερα».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μαζαράκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, τόνισε ότι η τεχνολογία δεν θα πάρει τη θέση του ασφαλιστή, αλλά αντίθετα θα την ενδυναμώσει. Μέσα από την τεχνολογία, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τον πελάτη και να του προσφέρουν προσωποποιημένες λύσεις. Κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σχέση που χτίζεται με τον πελάτη μέσα από τα χρόνια.

«Να γίνουμε Ευρώπη»

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης, το σύνολο των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στην αδήριτη ανάγκη κάλυψης του ασφαλιστικού κενού, το οποίο είναι πολύ υψηλό στην Ευρώπη και ακόμη μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε σε πολύ μεγάλο κενό στη σύνταξη, στην υγεία και στον τομέα των φυσικών καταστροφών, καλώντας την κυβέρνηση «να κάνει περισσότερα και γρηγορότερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι είναι αστειότητες τα περί έλλειψης ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα. «Στην Κύπρο που η ασφαλιστική παραγωγή είναι πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπάρχουν 15 υποχρεωτικές ασφαλίσεις και φοροαπαλλαγές στην υγεία και στη σύνταξη. Εμείς ζητάμε να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ευρώπης. Θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη».