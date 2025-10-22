#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Αγγ. Παναγόπουλος νέος οικονομικός διευθυντής στην Interwood

O κ. Παναγόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πολυετή θητεία εργαζόμενος ως λογιστής, οικονομικός και φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Ο Αγγ. Παναγόπουλος νέος οικονομικός διευθυντής στην Interwood

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 14:32

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Άγγελος Παναγόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου.

O κ. Παναγόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πολυετή θητεία εργαζόμενος ως λογιστής, οικονομικός και φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του προϊσταμένου Λογιστηρίου σε Ομίλους Επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλωσορίζει τον κ. Παναγόπουλο και του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντα του.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Interwood: Κέρδη 138 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο, σταθερός ο τζίρος

Νέα άνοδος αλλά με κάμψη τζίρου στο Χρηματιστήριο

Ταμείο Ανάκαμψης: Ανακατανομές έργων 800 εκατ. για να μην χαθούν πόροι

Citi: Το νέο story για ΟΠΑΠ μετά το deal με την Allwyn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο