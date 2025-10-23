#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
BriQ Properties: Πώληση επταόροφου κτιρίου επί της οδού Αιόλου έναντι €9,5 εκατ.

"Συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας προχωρώντας σε πωλήσεις που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους", δήλωσε η CEO Άννα Αποστολίδου.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 18:08

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα προχώρησε στην πώληση επταόροφου κτιρίου γραφείων επί της οδού Αιόλου 67, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, συνολικής επιφάνειας 3.022,24 τ.μ., έναντι τιμήματος €9,5 εκ..

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Άννα Αποστολίδου, δήλωσε ότι «συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας προχωρώντας σε πωλήσεις που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις με νέες αναπτύξεις ακινήτων».

