Byte: Διπλή χρυσή διάκριση στα βραβεία Tech Channel Partner Awards 2025

Τιμήθηκε με Gold Award στις κατηγορίες Public Sector VAR και System Integration, ύστερα από ψηφοφορία χιλιάδων επαγγελματιών του κλάδου.

Byte: Διπλή χρυσή διάκριση στα βραβεία Tech Channel Partner Awards 2025

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 11:35

Η Byte, πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά δύο σημαντικά βραβεία στα Tech Channel Partner Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση στην κορυφή της αγοράς IT καναλιών στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. 

Συγκεκριμένα, η Byte τιμήθηκε με Gold Award στις κατηγορίες Public Sector VAR και System Integration, ύστερα από ψηφοφορία χιλιάδων επαγγελματιών του κλάδου, που αναγνώρισαν τις επιδόσεις και τη συνέπεια της εταιρείας στην υλοποίηση σύνθετων έργων και τεχνολογικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Τα βραβεία παρέλαβαν, αντίστοιχα, ο Βασίλης Λυμπερόπουλος και ο Ανδρέας Μαγουλάς, υψηλόβαθμα στελέχη της Byte με πολυετή εμπειρία.

«Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε όλη την ομάδα της Byte, που καθημερινά δίνει τον καλύτερό της εαυτό για να προσφέρει λύσεις που στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα. Είναι τιμή μας να βλέπουμε τους ίδιους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας να επιβραβεύουν αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Σπύρος Βυζάντιος.

«Οι νέες αυτές διακρίσεις έρχονται να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη Byte και να αναδείξει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, την ποιότητα και την τεχνολογική υπεροχή», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας. 

