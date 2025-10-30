Επεκτείνει τη δυναμικότητα του τροκομείου της η ΜΕΒΓΑΛ, επένδυση 12,46 εκατ. ευρώ

Η ΜΕΒΓΑΛ ολοκλήρωσε την τελευταία φάση της επένδυσης «Επέκταση δυναμικότητας τυροκομείου», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός αγροτικού τομέα» και του υποέργου «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0.

Από το συνολικό προϋπολογισμό των € 12.461.223,26 εκ. ποσό € 5.607.550,48 εκ. καλύφθηκε μέσω δημόσιας ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Η νέα επένδυση διασφαλίζει ακόμη υψηλότερη ποιότητα στο τελικό προϊόν, αυξάνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα του τυροκομείου, βελτιώνει τον διαχωρισμό ορού τυροπήγματος και περιορίζει τις απώλειες προϊόντος. Ακόμη ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος.

Η ενίσχυση της δυναμικότητας του τυροκομείου κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου η εταιρεία να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για φέτα ΠΟΠ, στηρίζοντας τη μοναδικότητα και το κύρος του εθνικού μας προϊόντος στην εγχώρια αγορά και κυρίως στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα η επένδυση αυτή ενισχύει την ελληνική κτηνοτροφία και προβατοτροφία και αναδεικνύει την τεχνολογική καινοτομία στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, κος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος, δήλωσε: «Η πίστη της ΜΕΒΓΑΛ στη φέτα είναι διαχρονική. Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 1950 ως μονάδα παραγωγής τυριών, ήταν η πρώτη εταιρεία που καινοτόμησε κυκλοφορώντας στην αγορά την επώνυμη συσκευασμένη φέτα και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την εξωστρέφεια του κλάδου».

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.