Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Με τίμημα 138 εκατ. ευρώ πουλά τα ακίνητα Praktiker

Η Praktiker Hellas θα τα αγοράσει πριν ή μετά την πώλησή της στην Paval Holding. Το τίμημα ξεπερνά τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Κλείσιμο συναλλαγής πριν την εκπνοή του 2025.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 07:36

Ποσό 138 εκατ. ευρώ θα εισπράξει η Eurobank από την πώληση στην Praktiker Hellas χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, τα οποία μισθώνονται στην αγοράστρια εταιρεία. Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της συμφωνίας-πλαίσιο, μεταξύ της ρουμανικής Paval Holding και των Fairfax - Eurobank για πώληση στην πρώτη, τόσο της Praktiker Hellas από τη Fairfax όσο και των ακινήτων που φιλοξενούν καταστήματά της, τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα Eurobank.

Το ποσό που εισπράττει η Eurobank για τα ακίνητα είναι μεγαλύτερο των αρχικών εκτιμήσεων της αγοράς (σ.σ. πάνω από 90 εκατ. ευρώ) και αντιστοιχεί στην εύλογη αξία του (σ.σ. 137 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου). Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς.

Μετά την ταξινόμηση των παραπάνω ακινήτων στα κατεχόμενα προς πώληση, η λογιστική αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου Eurobank διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου σε 1,32 δισ. ευρώ από 1,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Είχε προηγηθεί η προσθήκη επενδυτικών ακινήτων αξίας 55 εκατ. ευρώ, λόγω εξαγοράς της CNP Κύπρου.

