Στοίχημα Eurobank για διαχείριση πλούτου 30 δισ. ευρώ στην 3ετία

Με βασική επιδίωξη τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, ο όμιλος της Eurobank ρίχνει βάρος σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης, με βασική αιχμή στη νέα εποχή τη δυναμική παρουσία στη διαχείριση πλούτου.

«Θα αναπτυχθούμε οργανικά, υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση πως όταν παρουσιαστούν αξιόλογες ευκαιρίες, θα τις μελετήσουμε σοβαρά και στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να καταστήσουμε την Κύπρο πύλη εισόδου κεφαλαίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας εχθές σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Για την παρουσία του ομίλου στην Κύπρο, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι «στόχος είναι να είμαστε ο μεγαλύτερος και καλύτερος τραπεζοασφαλιστικός οργανισμός». Στη στρατηγική εντάσσεται και η προετοιμασία εισαγωγής στο ΧΑΚ της Eurobank SA εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, μετά την ολοκλήρωση του hive down.

Διαχείριση πλούτου

Μπορεί ο όμιλος να ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ πιστωτική επέκταση το 2025, ωστόσο το μοντέλο της αύξησης των διαφοροποιημένων πηγών εσόδων περνά μέσα από τη διαχείριση πλούτου (private banking, wealth management). Στόχος του ομίλου είναι να αυξήσει την επόμενη 3ετία τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια στα 30 δισ. ευρώ, με τη συμβολή της Eurobank Limited (Κύπρος) να είναι σημαντική, καθώς επιδιώκει να αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα 11 δισ. ευρώ την ίδια χρονική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank Limited διαθέτει ισχυρό και φθηνό ως προς το κόστος καύσιμο τις καταθέσεις ύψους 23,4 δισ. ευρώ (το 20% αυτών είναι πολιτών εκτός Κύπρου).

Συνδετικός κρίκος της εν λόγω στρατηγικής θα αποτελέσει η θυγατρική στο Λουξεμβούργο, η οποία συνδέθηκε ήδη με το σύστημα Temenos.

Η εθελουσία και η λειτουργική συγχώνευση

Στο μεταξύ προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργική συγχώνευση της Eurobank Limited, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 12-15 μηνών. «Εργαζόμαστε με στόχο η λειτουργική συγχώνευση να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Limited Μιχάλης Λούης. Για το προσωπικό υπογράμμισε ότι «το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρξει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου».

Παιδεία και τεχνολογία

Η κυπριακή οικονομία, όπως εξήγησαν τα στελέχη της Eurobank, δεν βασίζεται πλέον μόνο στον τουρισμό. Η συμβολή της εκπαίδευσης αλλά και της τεχνολογίας στο ΑΕΠ της Κύπρου αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.