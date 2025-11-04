Στα 100 καλύτερα ευρωπαϊκά εργασιακά περιβάλλοντα η Bluegr Hotels & Resorts

Η Bluegr Hotels & Resorts βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα 100 καλύτερα ευρωπαϊκά εργασιακά περιβάλλοντα σύμφωνα με το Fortune και το Great Place To Work®.

Η κατάταξη 2025 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe 2025 αναδεικνύει τις εταιρείες που προσφέρουν ένα δίκαιο, υποστηρικτικό και υψηλής απόδοσης εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προάγει την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη. Η διάκριση βασίζεται στη μεγαλύτερη έρευνα εμπειρίας εργαζομένων στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ως ο μοναδικός ανεξάρτητος ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος στη λίστα και ένας από τους μόλις τέσσερις ξενοδοχειακούς ομίλους ανάμεσα σε 100 ευρωπαϊκές εταιρείες, η Bluegr Hotels & Resorts αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στους ανθρώπους της. Με σύνθημα “b-The future!”, επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων.

Η Bluegr Hotels & Resorts είναι επίσης ο μοναδικός ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος με συνολικά εννέα διακρίσεις στα Best Workplaces™. Τέσσερις σε εθνικό επίπεδο, δύο σε ευρωπαϊκό και τρεις στο Best Workplaces™ for Women Hellas. Οι διακρίσεις αυτές προέρχονται απευθείας από την αξιολόγηση των 500 και πλέον εργαζομένων του ομίλου, επιβεβαιώνοντας το πνεύμα αριστείας που καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις του ομίλου. Ο υψηλός μέσος όρος παραμονής των εργαζομένων, ο οποίος αγγίζει τα 10 χρόνια, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των ανθρώπων της Bluegr Hotels & Resorts.

Η Βικτώρια Μιχαηλίδου, Chief People & Culture Officer της Bluegr Hotels & Resorts, δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ο μοναδικός ξενοδοχειακός όμιλος που βρίσκεται επανειλημμένα στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες για γυναίκες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για ισότητα, σεβασμό και αυθεντική φροντίδα για κάθε μέλος της ομάδας μας. Ανοίξαμε τον δρόμο για να αποτελέσει ο κλάδος της φιλοξενίας φωτεινό παράδειγμα ενός χώρου όπου η ευημερία των ανθρώπων έρχεται πρώτη. Στη Bluegr Hotels & Resorts πιστεύουμε ότι η αριστεία δεν είναι στόχος, αλλά τρόπος σκέψης και καθημερινής στάσης, και όλα ξεκινούν από τους ανθρώπους μας, τη ενσυναίσθηση και την εμπιστοσύνη που μοιραζόμαστε.»