#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ανοδικά οι ασιατικές αγορές με στήριξη από τα κέρδη της AMD - Κέρδη 1,2% για τον Nikkei

Η Υφαντής επενδύει στο εργοστάσιο του Εβρου

Ποιο το ύψος της επένδυσης και μέσω ποιας θυγατρικής θα υλοποιηθεί με στήριξη από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει.

Η Υφαντής επενδύει στο εργοστάσιο του Εβρου

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 08:11

Η αλλαντοβιομηχανία Υφαντής, που εκτός απροόπτου θα αποκτήσει την Νίκας -Επιτροπής Ανταγωνισμού επιτρέπουσας- προχωρά σε μια ακόμη επένδυση η οποία μπορεί να μην είναι του ίδιου διαμετρήματος με μια εξαγορά, αλλά είναι εξίσου σημαντική.

Μέσω της θυγατρική της Luncheon Meat (Λάντσιον Μητ Έβρου Α.Ε.) προχωρά στην υλοποίηση επένδυσης 4,36 εκατ. ευρώ που εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η επένδυση αφορά τη θεμελιώδη αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας στη μονάδα αλλαντοποιίας της στην Αλεξανδρούπολη. Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε φορολογική απαλλαγή 2,18 εκατ. ευρώ, ποσοστό 50% του επενδυτικού κόστους. Το σχέδιο προβλέπει 14,6 νέες θέσεις εργασίας (ισοδύναμες ΕΜΕ).

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Luncheon Meat, αυξήθηκε 8,52% στα 90,087 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,277 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 103,85%. 

Το περιθώριο EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκε στο 6,97% και 3,71% και το καθαρό περιθώριο κέρδους ήταν 4,67% από 1,64%. Την ίδια περίοδο τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν αύξηση κατά 208,97% με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται σε 2,43 ευρώ για το 2024 από 0,79 ευρώ το 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Big Pi επενδύει στη Nutropy, που «ζυμώνει» τυρί χωρίς αγελάδες

Η Coffee Berry «ψήνει» επένδυση 8 εκατ. ευρώ

Νέα επένδυση 6,4 εκατ. της Μέλισσα-Κίκιζας στο ελαιόλαδο

Οι αδελφοί Oχονος ψήνουν νέα chips αξίας 12,1 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο