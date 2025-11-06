Η Υφαντής επενδύει στο εργοστάσιο του Εβρου

Η αλλαντοβιομηχανία Υφαντής, που εκτός απροόπτου θα αποκτήσει την Νίκας -Επιτροπής Ανταγωνισμού επιτρέπουσας- προχωρά σε μια ακόμη επένδυση η οποία μπορεί να μην είναι του ίδιου διαμετρήματος με μια εξαγορά, αλλά είναι εξίσου σημαντική.
Μέσω της θυγατρική της Luncheon Meat (Λάντσιον Μητ Έβρου Α.Ε.) προχωρά στην υλοποίηση επένδυσης 4,36 εκατ. ευρώ που εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή» του Αναπτυξιακού Νόμου.
Η επένδυση αφορά τη θεμελιώδη αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας στη μονάδα αλλαντοποιίας της στην Αλεξανδρούπολη. Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε φορολογική απαλλαγή 2,18 εκατ. ευρώ, ποσοστό 50% του επενδυτικού κόστους. Το σχέδιο προβλέπει 14,6 νέες θέσεις εργασίας (ισοδύναμες ΕΜΕ).
Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Luncheon Meat, αυξήθηκε 8,52% στα 90,087 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,277 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 103,85%.
Το περιθώριο EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκε στο 6,97% και 3,71% και το καθαρό περιθώριο κέρδους ήταν 4,67% από 1,64%. Την ίδια περίοδο τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν αύξηση κατά 208,97% με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται σε 2,43 ευρώ για το 2024 από 0,79 ευρώ το 2023.