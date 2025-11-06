Π. Μυλωνάς: Δεν θα προχωρήσουμε σε ντιλ για το ντιλ, να περιμένετε

Η Εθνική Τράπεζα θα διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, το υψηλότερο της αγοράς, και «το τελικό ύψος του μερίσματος από τα εφετινά κέρδη θα ανακοινωθεί με τα αποτελέσματα του έτους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα 9μήνου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης της διανομής σε ποσοστό άνω του 60%.

Ο κ. Μυλωνάς επεσήμανε ότι πλην της οργανικής ανάπτυξης, «η τράπεζα αναζητά συμφέρουσες ευκαιρίες με στόχο την αύξηση της αξίας των μετόχων» και πρόσθεσε: «Αναζητούμε ευκαιρίες, αλλά δεν θα προχωρήσουμε σε μια συναλλαγή για τη συναλλαγή». Ερωτηθείς για το bancassurance τόνισε: «Να περιμένετε». Όσο για τον αν κοιτάζει ευκαιρίες στην Κύπρο, δήλωσε: «Ουδέν σχόλιο».

Οπως έγινε γνωστό, η τράπεζα θα προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στις αρχές του 2026.

Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι «το 2026 θα είναι το ίδιο ισχυρό με το 2025 στην πιστωτική επέκταση» και σημείωσε ότι «οι τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των ξενοδοχείων πρωταγωνιστούν στις χρηματοδοτήσεις».

Για τα στεγαστικά, τα στελέχη της τράπεζας υποστήριξαν ότι η τάση με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων τριμήνων δείχνει θετική ως προς την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης.

«Η Εθνική Tράπεζα έχει επενδύσει σε κρατικά ευρωπαϊκά ομόλογα και "δεν έχει εξωτικά προϊόντα" στο χαρτοφυλάκιό της», τόνισε με τη σειρά του ο CFO Χρίστος Χριστοδούλου.