Ψάλτης: Εμβαθύνουμε τα όσα κάνουμε με τη UniCredit

Κομβική χαρακτήρισε τη στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit ο Βασίλης Ψάλτης, ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου της Alpha Bank.

Μας δίνει «στρατηγικό πλεονέκτημα», επεσήμανε ο CEO του ομίλου, που παράλληλα ανέφερε ότι η τράπεζα προγραμματίζει Investor Day για το δεύτερο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Σε αυτήν θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων.

Ο Βασίλης Ψάλτης ρωτήθηκε για τη σχέση με τη UniCredit, στη σκιά της αύξησης του ποσοστού της στον ελληνικό όμιλο. «Εχουμε μια εξαιρετική σχέση με τη UniCredit, κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, είναι μια εξαιρετικά επωφελής σχέση και για τους δύο» επεσήμανε, τονίζοντας ότι «εμβαθύνουμε τα όσα κάνουμε μαζί και αυτό θα φαίνεται από τρίμηνο σε τρίμηνο».

O Βασίλης Ψάλτης θύμισε την πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος 111 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο και σημείωσε την πρόβλεψη για ανταμοιβή των μετόχων σε ποσοστό άνω του 50% για το 2025 και τα επόμενα χρόνια. Επεσήμανε δε ότι η αναλογία μερίσματος-επαναγοράς τίτλων θα είναι υπό εξέταση.

Σε ό,τι αφορά το outlook έως το 2027, στην παρουσίαση της Alpha Βank καταγράφεται η στόχευση για Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Ανόδου των Κερδών ανά Μετοχή (EPS CAGR) και δημιουργία κεφαλαίου κατά 10% για όλη την περίοδο 2024-2027.

Η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει σε αύξηση της διανομής προς τους μετόχους για την περίοδο 2025-2027, ενώ το επιπλέον κεφάλαιο προτίθεται να το διαθέσει για έξτρα μερίσματα και επαναγορές καθώς και για εξαγορές. Επισημαίνεται πως σε ό,τι αφορά τις εξαγορές έχουν υιοθετηθεί αυστηρά κριτήρια. Δεν θα επηρεάζουν την πολιτική διανομών και θα εξασφαλίζουν απόδοση επένδυσης άνω του 15% ενώ θα λειτουργούν ενισχυτικά στα κέρδη ανά μετοχή.

Σε ό,τι αφορά την καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, αυτή διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. το γ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα νέων εκταμιεύσεων κυρίως προς επιχειρήσεις. Το εννεάμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ανήλθε σε €2,2 δισ.