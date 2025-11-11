#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημήτρης Κυπαρίσσης: Σε τροχιά η Optima Bank για ετήσια κέρδη €160 εκατ.

Αισιοδοξία για την επίτευξη του στόχου που τέθηκε για φέτος αλλά και για την πορεία το 2026. Οπλο για την τράπεζα η υψηλή απόδοση κεφαλαίων που έφτασε το 25,3%.

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 18:41

Στη διψήφια (14%) αύξηση της κερδοφορίας στάθηκε η διοίκηση της Optima Bank ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Σημειώθηκε δε ότι παραμένει σε τροχιά για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το σύνολο της χρονιάς. Παράλληλα επισημάνθηκε η υψηλή απόδοση κεφαλαίων με τον δείκτη ROTE στο 25,3%.

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά με κερδοφορία εννεαμήνου στα 123,4 εκατ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων στο 25,3% -από τα υψηλότερα στην Ευρώπη- οι «αριθμοί μιλούν από μόνοι τους». Εκφράστηκε δε η αισιοδοξία για ένα καλό τέταρτο τρίμηνο αλλά και για την επόμενη χρονιά.

Όπως επισημάνθηκε και στη δήλωση του CEO της τράπεζας Δημήτρη Κυπαρίσση «το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 3,34%, ενώ το καθαρό περιθώριο προμηθειών ανήλθε στο 0,87% - και τα δύο καλύτερα από το μέσο όσο της αγοράς».

«Παρά την πτώση των επιτοκίων τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε €123,4 εκατ., ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη του ετήσιου στόχου των €160 εκατ.»

