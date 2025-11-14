Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Σκλήκα

Απάντηση στην καταγγελία ότι ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας λίγο πριν αποφασίσει το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων, φρόντισε να κάνει ασφάλεια ύψους 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκάλεσε δίνουν με ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το OPEN μετέδωσε ότι η απόφαση λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, όταν είχε αρχίζει να διαφαίνεται ότι πηγαίνει για παραίτηση ο Γρηγόρης Σκλήκας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύναψη σύμβασης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με ασφάλιστρο ύψους 461.223 ευρώ.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν τα εξής:

1. Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O από το 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών που εφαρμόζουν κανόνες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας.

2. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη του νέου ασφαλιστηρίου ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής πρακτικής και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η σύμβαση υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης των προσφορών.

3. Η διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, μέσω εξωτερικού ασφαλιστικού συμβούλου, απευθύνθηκε σε 22 διεθνείς ασφαλιστές Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O). Προσφορές υποβλήθηκαν από 7 ασφαλιστές D&O, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την τιμολόγηση, τους όρους και το εύρος των καλύψεων.

4. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, που αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια όργανα, πριν την τελική επιλογή και υπογραφή του ασφαλιστηρίου. Το κόστος παρέμεινε το ίδιο με πέρσι.

5. Η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την ομαλή λειτουργία των διοικητικών οργάνων και τη θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης.