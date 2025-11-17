Αλλαγή σελίδας αλλά με σταθερή ηγεσία για τον όμιλο HHG

Εκλεισε η συναλλαγή απόκτησης του 60% του ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG) από τη CvC Capital Partners στην PureHealth, με έδρα το Αμπου Ντάμπι, χωρίς αλλαγές στο management team του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η PureHealth εισήλθε με τέσσερα μέλη στα επταμελή Διοικητικά Συμβούλια των Hellenic Healthcare Group I και Hellenic Health Croup II. O Hayek Marwan κατέλαβε θέση προέδρου των δυο εταιρειών, ενώ Διευθύνων σύμβουλος παρέμεινε ο Δημήτρης Σπυρίδης. Αλλαγές σε μέλη Δ.Σ επήλθαν σε Υγεία, Metropolitan και τις υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου.

Εν τω μεταξύ το Θεραπευτήριο Υγεία προχωρά σε απορρόφηση της μαιευτικής γυναικολογικής και παιδιατρικής κλινικής Μητέρα, η οποία ελέγχεται από την HHG I με στόχο την απλοποίηση της δομής του ομίλου.

Η απόφαση ελήφθη από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών στις 4 Ιουνίου και πρέπει να εγκριθεί τυπικά (σ.σ. μοναδικός απώτερος μέτοχος η HHG) από τις γενικές συνελεύσεις. Η συγχώνευση θα διενεργηθεί με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η καθαρή θέση της μαιευτικής κλινικής «Μητέρα» ανερχόταν, κατά την παραπάνω ημερομηνία, σε 57,66 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίστηκε σε 1 μετοχή Μητέρα για κάθε 0,0014 μετοχές Υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι το Μητέρα άνηκε στον όμιλο Υγεία ως τον Δεκέμβριο του 2022. Τότε μεταβίβασε στην HHG το 100% των μετοχών της εταιρείας Συμμετοχών Υπηρεσιών Υγείας και Επενδύσεων, η οποία κατέχει το 95,84% του μετοχικού κεφαλαίου του «Μητέρα».

Ακολούθησε η μεταβίβαση από το Μητέρα στην Hellenic Healthcare Group της κλινικής «Λητώ» έναντι τιμήματος 19,7 εκατ. ευρώ (7,07 ευρώ ανά μετοχή).