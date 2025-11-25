Εξαγορές φέρνουν οι «γεμάτες τσέπες» στον κλάδο πληροφορικής

Η τρέχουσα ισχυρή τους κεφαλαιακή διάρθρωση, οι υψηλές θετικές ταμειακές τους ροές, καθώς και η ευκολία του κλάδου να αντλήσει ρευστότητα μέσα από τραπεζικό δανεισμό, ομολογιακά δάνεια και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου διευκολύνουν περαιτέρω τα σχέδια των εταιρειών πληροφορικής για εξαγορές και για διατήρηση της αναπτυξιακής τους πορείας ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ουσία είναι ότι οι περισσότερες από τις εισηγμένες του κλάδου μιλούν για επικείμενες εξαγορές, είτε με στόχο να διευρύνουν την προϊόντική τους γκάμα στην εγχώρια αγορά, είτε προκειμένου να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στο εξωτερικό.

Για παράδειγμα, η Profile μετά τη δρομολογούμενη απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Algosytems συζητά για την εξαγορά τουλάχιστον μιας εταιρείας fintech στη Δυτική Ευρώπη.

Στο εξωτερικό αναζητούν τα επόμενα deals τόσο η Real Consulting όσο και η Austriacard, ενώ η Q&R εστιάζει τόσο σε Ελλάδα (τεχνολογική εταιρεία στο αμυντικό πεδίο) όσο κυρίως εκτός της χώρας.

Η Ideal Holdings μέσω της θυγατρικής Byte δεν θα απέκλειε κάποιο «μικρό» deal προκειμένου να συμπληρώσει το προσφερόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της, ενώ παράλληλα για πιθανές συμπράξεις-εξαγορές έχουν αναφερθεί εταιρείες όπως η Performance Technologies, η Ίλυδα και η Softweb.

Εκτός ΧΑ πλέον, η EntersoftOne που δραστηριοποιείται στην αγορά του business software συνεχίζει να ενδιαφέρεται για deals κυρίως στο εξωτερικό, με προτεραιότητα τη Ρουμανία.

Το βασικό μέλημα των διοικήσεων των εταιρειών του κλάδου είναι να αναζητήσουν την εξαγορά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, να είναι σε θέση να προσδώσουν προστιθέμενη αξία και φυσικά όλα αυτά έναντι λογικών αποτιμήσεων, καθώς -όπως λέγεται- σε αρκετές περιπτώσεις «η κατάσταση έχει ξεφύγει».

Αντίθετα, πολύ λίγο απασχολεί τις εισηγμένες εταιρείες το ζήτημα της χρηματοδότησης των σχεδιαζόμενων deals. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πρώτον, επειδή είναι πολλές οι εταιρείες που έχουν ήδη πλεονάζοντα κεφάλαια στο ταμείο τους προκειμένου να προχωρήσουν σε επιθετικές κινήσεις.

Για παράδειγμα, με θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μείον σύνολο υποχρεώσεων σε τράπεζες και μισθώσεις) έκλεισαν το πρώτο φετινό εξάμηνο εισηγμένες εταιρείες όπως η Prοfile (14,179 εκατ. ευρώ), η Performance Technologies (7,898 εκατ. ευρώ), η Ίλυδα (5,34 εκατ. ευρώ), η Real Consulting (1,135 εκατ. ευρώ) και η Softweb (803 χιλ. ευρώ). Επίσης, ο καθαρός δανεισμός της DotSoft είχε διαμορφωθεί στις 30/6/2025 μόλις στις 459 χιλ. ευρώ.

Πέραν αυτών, οι εισηγμένες εταιρείες είναι στο σύνολό τους κερδοφόρες έχοντας τη δυνατότητα να ενισχύουν τη ρευστότητά τους μέσα από τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, παρά τις επενδύσεις που υλοποιούν και παρά τις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους.

Πέραν αυτών, η ισχυρή οικονομική θέση των εταιρειών καθιστά σχετικά εύκολη τη χρηματοδότησή τους τόσο από τις τράπεζες όσο και από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και από την κεφαλαιαγορά.

Για παράδειγμα, οι μέτοχοι της Ίλυδας έχουν εξουσιοδοτήσει τη διοίκηση της εταιρείας να προχωρήσει -εφόσον η ίδια κρίνει- στην έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές.

Επίσης, η υλοποίηση εξαγορών από την QnR διευκολύνθηκε από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 19 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε από τη βασικότερη μέτοχο της εισηγμένης.

Χρηματιστηριακοί παράγοντες πάντως εκτιμούν ότι τόσο η QnR όσο και άλλες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου θα μπορούσαν να αντλήσουν ρευστότητα και μέσα από την αύξηση των μετοχικών τους κεφαλαίων, καθώς το χρηματιστηριακό κλίμα είναι «θερμό» και οι προοπτικές της εγχώριας αγοράς ανοδικές.