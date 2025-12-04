Ενίσχυση της κατασκευής και εξαγορές στους στόχους της Aktor

Το μεγαλύτερο μέρος των 140 εκατ. ευρώ που ο Ομιλος Aktor στοχεύει να «σηκώσει» από την αγορά μέσω της έκδοσης 5ετούς ομολόγου θα επενδυθεί στην ενίσχυση της κατασκευής, μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ και δραστηριότητες LNG, αλλά πιθανόν και σε νέες εξαγορές.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο του Aktor που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές χθες, συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως 136,2 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από την έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως 3,8 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ).

Από αυτό το ποσό, έως 111,9 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα έως το τέλος του 2027, θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου σε (α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Το ενημερωτικό δελτίο επίσης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ενδεικτικά, πρόκειται για έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, κοινωνικών υποδομών ή άλλα έργα, και (β) εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου».

Στη συνέχεια, τονίζεται ότι χρήματα από τα 111,9 εκατ. ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως χρηματοδότηση για «εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου».

Επίσης, ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Φιλόδοξοι στόχοι

Ο όμιλος έχει θέσει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους, ειδικά μετά τις πρόσφατες κινήσεις στον τομέα της ενέργειας.

Σύμφωνα με το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €460 εκατ., τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.

Σημειώνεται βέβαια ότι μετά την πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας ATLANTIC - SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40% και την υπογραφή σημαντικών μακροχρόνιων συμφωνιών για την αγοραπωλησία LNG, αναμένεται αναθεώρηση του πενταετούς πλάνου ώστε να ενσωματώνει και τη νέα αυτή δραστηριότητα, από την οποία αναμένονται μάλιστα ροές εσόδων ήδη από το 2026, έπειτα από την πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, φορέας υλοποίησης της οποίας θα είναι η ATLANTIC - SEE LNG TRADE.

Κύκλοι της Aktor προσθέτουν ότι η κατασκευή συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και φέρνει την πλειονότητα των εσόδων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, ο Όμιλος κατέχει κατ’ εκτίμηση περίπου 30% του ανεκτέλεστου των έργων στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την ανάληψη νέων έργων, καθώς στο Β’ εξάμηνο του 2025, ανέλαβε νέα έργα ύψους 117 εκατ. ευρώ.