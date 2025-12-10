Υπόσχεται... νταμπλ σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα η Israel Canada Hotels

Τέσσερα νέα projects στην Ελλάδα έχει δρομολογήσει η ισραηλινών συμφερόντων Israel Canada Hotels, μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Brown Hotels τον περασμένο Απρίλιο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη χώρα μας, η οποία αποτελεί και το εφαλτήριο για την περαιτέρω διείσδυση της εταιρείας στην Ευρώπη.

Λίγους μόλις μήνες μετά την ένταξη κάτω από την ομπρέλα της πέντε ξενοδοχείων που τελούσαν υπό τη διαχείριση της Brown Hotels, ο ξενοδοχειακός βραχίονας της Israel Canada, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς ομίλους real estate στο Ισραήλ, θέτει ως στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με 3.000 δωμάτια στην Ελλάδα έως το 2030, από τα 1.500 δωμάτια που θα έχει το 2027 με την προσθήκη των τεσσάρων νέων μονάδων.

«Στόχος μας είναι να μετατραπούμε σε μία μεγάλη διεθνούς βεληνεκούς εταιρεία. Διαπιστώνουμε τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και δη στην Αθήνα, καθώς και στην Κύπρο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Reuven Elkes, διευθύνων σύμβουλος της Israel Canada Hotels.

Το χαρτοφυλάκιο

Τα επί ελληνικού εδάφους ξενοδοχεία που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος η Brown Hotels και έχουν ενταχθεί στο portfolio της Israel Canada Hotels είναι το Villa Brown Ermou και το Brown Acropol στο κέντρο της Αθήνας, το Brown Beach Chalkida στη Χαλκίδα, το Brown Beach Evia Island στην Εύβοια και το Isla Brown Corinthia - Curio Collection by Hilton στους Αγίους Θεοδώρους.

Από αυτά η Israel Canada Hotels έχει μισθώσει από την ιδιοκτήτρια των ακινήτων, την Aroundtown, το Isla Brown Corinthia - Curio Collection by Hilton και το Brown Beach Evia Island στην Εύβοια.

Μέχρι το τέλος του έτους στο χαρτοφυλάκιο της Israel Canada Hotels θα περιλαμβάνεται και το Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton, το οποίο θα αναλάβει προσεχώς ένας άλλος operator.

Πέραν των συγκεκριμένων ξενοδοχείων, υπό την ιδιοκτησία της Israel Canada Hotels βρίσκονται τρία ξενοδοχεία με το σήμα Play, το Play Theatrou και το Play Psyri στην καρδιά της Αθήνας, καθώς και το Play Paros στο κυκλαδίτικο νησί. Συνολικά σήμερα το επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιο της εταιρείας απαρτίζεται από 8 ξενοδοχεία.

Στο pipeline της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ περιλαμβάνεται ένα νέο ξενοδοχείο στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το 2027, ένα νέο resort μεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας και ένα ακόμη ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 40 δωματίων, στην οδό Λυκούργου στην Αθήνα με ορίζοντα ολοκλήρωση τους πρώτους μήνες του 2027.

Στα σκαριά βρίσκεται, τέλος, ένα ακόμη ξενοδοχείο, το οποίο αναπτύσσεται σε κτίριο απέναντι από το Play Theatrou και το οποίο αναμένεται να προσθέσει στην υφιστάμενη μονάδα των 50 δωματίων 50 επιπλέον δωμάτια. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα κάνει το ντεμπούτο του στον ξενοδοχειακό χάρτη της ελληνικής πρωτεύουσας τον Σεπτέμβριο του 2026. Δίπλα από το Play Theatrou υπάρχουν δύο ακόμη κτίρια που προορίζονται για μελλοντική ανάπτυξη.

Στο επενδυτικό στόχαστρο των επικεφαλής της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου τους βρίσκονται η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

Τα πρώτα βήματα

«Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στο Ισραήλ τον Ιούνιο του 2019. Στην Ελλάδα ήρθαμε το 2022. Ξεκινήσαμε με τρία μικρά ξενοδοχεία κάτω από το σήμα “Play”. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε τις δραστηριότητες της Brown Hotels σε Ελλάδα και Ισραήλ μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο. Ήμασταν τυχεροί που ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τη Brown Hotels», επεσήμανε ο Reuven Elkes.

Σημειώνεται ότι η Brown Hotels πλέον αποτελεί τη ναυαρχίδα (flagship brand) της Israel Canada Hotels.

Από τον περασμένο Νοέμβριο οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ. «Είμαστε οικονομικά δυνατοί, με μια αξία στο Χρηματιστήριο στα 272 εκατ. ευρώ. Μπορούμε να επεκταθούμε γρήγορα και με τον σωστό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρούμε τα σωστά ξενοδοχεία για εμάς», προσέθεσε ο επικεφαλής της Israel Canada Hotels που διαθέτει κεφάλαια (equity) άνω των 130 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι το 52% του μετοχικού κεφαλαίου της Israel Canada Hotels ελέγχει η μητρική εταιρεία Israel Canada, το 16% μία μεγάλη ισραηλινή ασφαλιστική εταιρεία και ένα ποσοστό 10% ο Reuven Elkes.

Ο Leon Avigad (φωτ.), ένας εκ των δύο ιδρυτών της Brown Hotels, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας της Brown Hotels και συμμετέχει ενεργά στην Israel Canada Hotels «ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια, η ποιότητα και η εμπειρία που χαρακτηρίζει τα Brown Hotels», αναφέρουν οι επιτελείς της Israel Canada Hotels.

«Η Brown Hotels είναι ένα καθιερωμένο brand πανευρωπαϊκά. Έχουμε αρκετά projects στα σκαριά», είπε ο Leon Avigad.

Σημειωτέον ότι στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Brown Hotels από την Israel Canada Hotels, τα τρία ιδιόκτητα ξενοδοχεία της εταιρείας θα φέρουν την υπογραφή της Brown και θα μετονομαστούν σε Play Theatrou by Brown, Play Psyri by Brown και Play Paros by Brown.

Οι επιδόσεις

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της Israel Canada Hotels φέτος στην Ελλάδα, η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι στην Αθήνα καταγράφηκε αύξηση της ζήτησης σε ποσσοτό 7%-10%, ενώ στα νησιά η ζήτηση διαμορφώθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα των περσινών. Για το 2026 οι επιτελείς της εταιρείας προβλέπουν περαιτέρω ανάπτυξη της τάξης του 5-7% με βάση τις προκρατήσεις.

Ως προς τις εθνικότητες των επισκεπτών στα ξενοδοχεία του ομίλου στη χώρα μας, το 25%-30% είναι Έλληνες, το 20-25% είναι οι Ισραηλινοί και το υπόλοιπο είναι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ταξιδιώτες.

Το προφίλ

Η Israel Canada Hotels ιδρύθηκε το 2019 ως ο ξενοδοχειακός βραχίονας του ομίλου Israel Canada, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς ομίλους real estate στο Ισραήλ. Σήμερα είναι η τρίτη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία στο Ισραήλ και διαθέτει χαρτοφυλάκιο με 36 ξενοδοχεία στο Ισραήλ και στην Ευρώπη.

Πέραν των τεσσάρων ξενοδοχείων που έχει δρομολογήσει στην Ελλάδα, στο pipeline της εταιρείας περιλαμβάνονται έξι ξενοδοχεία στο Ισραήλ, δύο στο Μιλάνο και δύο στη Γερμανία.