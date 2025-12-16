Profile: Κέρδη-έκπληξη από Algosystems, κινήσεις για δύο εξαγορές

«Οι αναλυτές έχουν ξεκινήσει να συνεκτιμούν τα επιπρόσθετα οφέλη που θα φέρει στον όμιλο της Profile η Algosystems από το 2026 και μετά, διαπιστώνοντας ότι αυτά θα είναι σημαντικού ύψους».

Με αυτό τον τρόπο αναφέρεται γνωστός αναλυτής στη συγκεκριμένη εξαγορά (θα ολοκληρωθεί τυπικά τον επόμενο μήνα), η οποία αν και δεν συγκαταλέγεται στα δύο μεγάλα deals που πιθανολογείται βάσιμα ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο πεντάμηνο, έρχεται να προσθέσει και αυτή αξία στην εισηγμένη.

Ειδικότερα, η Prοfile έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει την αριστοποίηση του κόστους της Algosystems, εκμεταλλευόμενη και τις οικονομίες κλίμακας που θα προέλθουν από την ένταξη της τελευταίας στον εισηγμένο όμιλο.

Μάλιστα εκτιμά ότι από τις συγκεκριμένες κινήσεις θα προκύψει ένα επιπλέον λειτουργικό κέρδος (EBITDA) της τάξεως του 1,6-1,8 εκατ. ευρώ την επόμενη χρονιά. Στους στόχους βέβαια της Prοfile εντάσσεται και η προσπάθεια πώλησης των προϊόντων της Algosystems στους πελάτες της εισηγμένης στο εξωτερικό, πλην όμως ένα τέτοιο όφελος φαίνεται πως είναι νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί.

Συνολικά για την επόμενη χρονιά, η διοίκηση της Prοfile περιμένει συνολικό κύκλο εργασιών γύρω στα 70-72 εκατ. ευρώ (φέτος αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα 47-48 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 είχε διαμορφωθεί στα 40 εκατ. ευρώ) και EBITDA μεταξύ 17 και 18 εκατ. ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ το 2024). Τα προαναφερθέντα μεγέθη βρίσκονται σε αντιστοιχία με το φιλόδοξο τετραετές business plan που η Prοfile ανακοίνωσε φέτος.

Στις επιδόσεις αυτές δεν συγκαταλέγονται οι όποιες επιδράσεις στα οικονομικά αποτελέσματα από το μέτωπο των εξαγορών, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται εδώ και μήνες συζητήσεις με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ευρώπη.

«Υπάρχει αναμφίβολα ένα pipeline», δηλώνουν κύκλοι προσκείμενοι στην εταιρεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις για την απόκτηση μιας εταιρείας τον προσεχή Ιανουάριο και για την εξαγορά μιας δεύτερης προς τα τέλη του πρώτου τριμήνου-τετραμήνου της επόμενης χρονιάς.

Με βάση το business plan της Prοfile, μέσα από λειτουργική ανάπτυξη και εξαγορές, το 2028 ο εισηγμένος όμιλος θα εκτινάξει τα λειτουργικά του κέρδη (EBITDA) στα 40 εκατ. ευρώ.