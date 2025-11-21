#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΧΑ: Αλλαγές στη κλαδική κατάταξη των BriQ Properties και Ευρώπη Holdings

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025.

Δημοσιεύθηκε:21 Νοεμβρίου 2025 - 20:44

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σύνθεσης του μοντέλου κλαδικής κατάταξης των εταιρειών FTSE Russell | Industry Classification Benchmark (ICB) θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου 2025

  • Η εταιρεία «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «35102030 – A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων» στον υποκλάδο «35102000 – Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. (Diversified REITs)». 

  • Η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «35101010 – Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας» στον υποκλάδο «30302025 – Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών (Property and Casualty Insurance)». 

