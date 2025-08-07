Jefferies: Οι κρίσιμες ιδιαιτερότητες για τις μετοχές Alpha Bank και Eurobank

Η εικόνα Alpha Bank και Eurobank, ενισχύεται περαιτέρω μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου, όπως καταδεικνύεται στις νέες αναλύσεις της Jefferies και του Αλέξανδρου Δημητρίου.

Ο οίκος διατηρεί για αμφότερες τη σύσταση «Buy», με τις τιμές στόχους να παραμένουν αμετάβλητες στα €3,80 για την Alpha και €3,70 για την Eurobank, παρά τις ήδη υψηλές επιδόσεις των μετοχών. Το βασικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι δύο τράπεζες επιδεικνύουν ισχυρή δυναμική κερδοφορίας, συνδυασμένη με κεφαλαιακή ευρωστία και ενεργή στρατηγική διανομής ή αναπτυξιακών κινήσεων.

Η Alpha Bank αποτελεί, σύμφωνα με τη Jefferies, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα θετικής μεταστροφής στην ελληνική τραπεζική αγορά. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σηματοδότησε την πρώτη σαφή ανάκαμψη του καθαρού επιτοκιακού εσόδου (NII) μετά από πέντε συνεχόμενα τρίμηνα υποχώρησης.

Το turnaround αυτό αποδίδεται στη μείωση του κόστους καταθέσεων και στη βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου τίτλων. Η τράπεζα αξιοποίησε τη λογιστική υπεραξία από την αναγνώριση φορολογικών απαιτήσεων (DTA) ύψους €245 εκατ. για να ενισχύσει ποιοτικά τον ισολογισμό, μειώνοντας το δείκτη NPE στο 3,5%, δηλαδή πολύ νωρίτερα από τον στόχο για το τέλος του έτους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Alpha Bank προχώρησε σε αναθεώρηση των προβλέψεων για το κόστος κινδύνου (CoR), από τις 50 στις 45 μονάδες βάσης, ενώ η αύξηση στις προμήθειες, ιδίως από asset management (25% των συνολικών), ενίσχυσε τα λειτουργικά έσοδα.

Οι προβλέψεις για καθαρά κέρδη αναβαθμίστηκαν για το 2026 κατά 3%, ενώ η στρατηγική παραμένει σαφής: σταθερή κεφαλαιακή παραγωγή, payout ratio στο 50% και επάρκεια για περαιτέρω επιλεκτικές εξαγορές (π.χ. AXIA Ventures και AstroBank).

Η Eurobank

Από την άλλη πλευρά, η Eurobank συνεχίζει να αξιοποιεί τη γεωγραφική της διαφοροποίηση και να προσφέρει υψηλή αποδοτικότητα επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV), η οποία διαμορφώθηκε στο 16,6% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι στόχου «άνω του 15%».

Παρά την οριακή πτώση του NII κατά 1%, η τράπεζα ενίσχυσε σημαντικά τα έσοδα από προμήθειες χάρη τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και στη συμβολή της εξαγοράς της CNP. Ενδεικτικά, η αύξηση των προμηθειών άγγιξε το 15% σε τριμηνιαία βάση.

Η σημαντικότερη εξέλιξη στο σκέλος του ισολογισμού είναι η αναβάθμιση του στόχου αύξησης δανείων για το 2025, από τα €3,5 δισ. στα €4 δισ., με ισχυρή συμβολή από τη Βουλγαρία και τα στεγαστικά δάνεια. Η επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη το 2026 θα δημιουργήσει επιπλέον ρευστότητα για την Eurobank, περίπου €1 δισ., την οποία η διοίκηση σκοπεύει να επενδύσει με spreads της τάξης των 200–250 μονάδων βάσης.

Παράλληλα, η πρόσφατη έκδοση AT1 έχει μειώσει ουσιαστικά τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας CET1 και έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή ευελιξία της Eurobank, η οποία διερευνά στρατηγικές κινήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένος στόχος.

Η Jefferies αναγνωρίζει στη Eurobank τη δυνατότητα διατηρήσιμης αποδοτικότητας σε επίπεδα κοντά στο 16% RoTBV και προβλέπει υψηλές μερισματικές αποδόσεις (dividend yield περίπου 9%) για τα επόμενα έτη, γεγονός που εδραιώνει τη μετοχή της ως μια από τις πιο σταθερές και ελκυστικές επιλογές στο ελληνικό χρηματοοικονομικό ταμπλό.

Συνολικά, ο αναλυτής του οίκου Jefferies επισημαίνει ότι οι δύο τράπεζες δεν αποτελούν απλώς «ιστορίες ανάκαμψης», αλλά πλέον κατατάσσονται σε εκείνες με διατηρήσιμο δυναμικό υπεραπόδοσης. Ο συνδυασμός ισχυρής κεφαλαιακής θέσης, σταθερού ρυθμού διανομών και ξεκάθαρης στρατηγικής ανάπτυξης, καθιστά την Alpha Bank και την Eurobank ιδιαίτερα ελκυστικές τόσο για επενδυτές αποτίμησης όσο και για επενδυτές απόδοσης.