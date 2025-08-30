Πώς το Χρηματιστήριο «άλλαξε πρόσωπο» σε μια πενταετία

Μπορεί η μετάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αναπτυσσόμενες στις αναπτυγμένες διεθνείς κεφαλαιαγορές να θεωρείται θέμα χρόνου, μπορεί επίσης η ΕΧΑΕ να έχει γίνει στόχος του Euronext, ωστόσο μεγαλύτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ουσιαστικών επενδυτικών επιλογών στο ελληνικό ταμπλό.

Αυτό δεν έγινε μόνο μέσα από την προσθήκη νέων τίτλων στο ΧΑ, αλλά και από την αναβάθμιση πολλών ήδη υπαρχόντων μετοχών, οι εταιρείες των οποίων κατά τα τελευταία χρόνια ενίσχυσαν δραστικά τα οικονομικά τους μεγέθη τους και έπεισαν ένα σημαντικό τμήμα των επενδυτών για τις προοπτικές τους.

Οι αξιοσημείωτες αποχωρήσεις των τελευταίων ετών από το ΧΑ ήταν αυτές των εταιρειών ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Epsilon Net και Entersoft, πλην όμως έγιναν έναντι τιμημάτων που «χρύσωσαν» τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, είχαμε πολύ σημαντικές θετικές ανακατατάξεις σε όλες τις κεφαλαιοποιήσεις.

Στις τράπεζες είχαμε την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τους συστημικούς ομίλους (αποκατάσταση κανονικότητας, διεύρυνση free float, τοποθετήσεις διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων), την προσέλκυση ξένου στρατηγικού επενδυτή (της ιταλικής UniCredit) στην Alpha Bank, τη «μεταγραφή» της Τράπεζας Κύπρου από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, την είσοδο της Optima Bank, καθώς και την αναδιάρθρωση-εξυγίανση της Attica Bank (έχει μετονομαστεί σε CrediaBank) η οποία πέρασε και μέσα από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την απορρόφηση της Παγκρήτιας.

Η εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (με παράλληλη διαπραγμάτευση στην Αθήνα) ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ορατότητα του ελληνικού ομίλου από τα μεγάλα funds του εξωτερικού, ενισχύοντας παράλληλα και το κύρος του. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί για την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν και η φετινή είσοδος της αμερικανικής θυγατρικής της στο NYSE.

Στον ασφαλιστικό χώρο είχαμε τη «μεταγραφή» της Interlife από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αλλά και την επέκταση (μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου) της Europa Holdings στον κλάδο μέσα από την απόκτηση της Ευρώπη ΑΕΓΑ και δύο επιχειρήσεων από το χώρο της διαμεσολάβησης (NAK και Άμυνα).

Δημιουργήθηκαν αρκετά νέα blue chips, τόσο λόγω της εισαγωγής νέων εταιρειών (π.χ. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), όσο και εξ’ αιτίας της περαιτέρω ανάπτυξης ήδη εισηγμένων ομίλων μέσα από αυξήσεις των μετοχικών των κεφαλαίων (π.χ. Aktor Group, Cenergy).

H Ideal Holdings από μια «ξεχασμένη» μετοχή της αποκαλούμενης χρηματιστηριακής περιφέρειας έχει μετεξελιχθεί σε μια σημαντική επενδυτική επιλογή του ΧΑ, έχοντας διευρύνει τις δραστηριότητές της, έχοντας ενισχυθεί κεφαλαιακά (ΑΜΚ, εταιρικό ομόλογο) και έχοντας τη δυνατότητα να προχωρήσει σε νέες εξαγορές.

Στο χώρο των ΑΕΕΑΠ, είχαμε τόσο την είσοδο νέων εταιρειών στο ταμπλό του ΧΑ (Noval, Trade Estates, Μπλε Κέδρος, Οριλίνα), όσο και την αύξηση μεγέθους άλλων είτε μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (π.χ. Premia, ενώ επίκειται και αυτή της Trastor το φθινόπωρο), είτε μέσω απορροφήσεων άλλων επιχειρήσεων του κλάδου (π.χ. η BriQ Properties).

Αρκετές εισηγμένες εταιρείες οι οποίες αντιμετώπιζαν κατά το παρελθόν οικονομικά ζητήματα, σήμερα είναι απόλυτα υγιείς και διακρίνονται για τις θετικές τους προοπτικές. Μερικά μόνο παραδείγματα είναι αυτά της Lavipharm, της Intralot, της Αλουμύλ, της Unibios και των Ευρωσυμβούλων που έχουν μετονομαστεί σε European Innovation Solutions.

Στον κλάδο της πληροφορικής, το χρηματιστηριακό «κενό» που άφησαν οι Epsilon Net και Entersoft, καλύφθηκε μέσα από μια σειρά εξελίξεων, όπως τις μετατάξεις εταιρειών από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ (Performance Technologies και επίκειται αυτή της Real Consulting), την είσοδο νέων εταιρειών στην ΕΝΑ (DotSoft, Softweb) και φυσικά από την ανάπτυξη ήδη εισηγμένων εταιρειών του κλάδου (πχ Profile, QNR, Ίλυδα).

Επίσης, στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, η συγχώνευση της «μικρής» Inform Λύκος με την πολυεθνική Austriacard που διαπραγματεύεται παράλληλα στα χρηματιστήρια της Αθήνας και της Αυστρίας, αναβάθμισε σημαντικά τη συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή, ιδιαίτερα μετά το placement που ακολούθησε.

Τέλος, μόνο μέσα στο 2025 είχαμε τρεις νέες αξιοσημείωτες εισαγωγές νέων εταιρειών στο χρηματιστήριο (Alter Ego, Fais Group και Qualco).