Τι σήματα στέλνουν οι εισηγμένες με τα αποτελέσματα 6μηνου

Μέχρι και χθες (10/9/2025) είχαν δημοσιεύσει τα εξαμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα 32 εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω του -κατά κανόνα μεγάλου μεγέθους τους- είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Έτσι, δεν αναμένονται μεγάλες διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τα συνολικά αποτελέσματα που θα προκύψουν στο τέλος του τρέχοντος μήνα, όταν θα έχει δημοσιεύσει τις εξαμηνιαίες λογιστικές του καταστάσεις το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα φετινά μεγέθη συγκρίνονται με τις εξαιρετικές περυσινές επιδόσεις των εταιρειών και πως στην αρχή της χρονιάς το ζητούμενο των αναλυτών ήταν το αν τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης θα μπορούσαν να επαναλάβουν σε αθροιστική βάση τα νούμερα του 2024.

Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε η φετινή κερδοφορία θα κυμανθεί κοντά στα 11,5 δισ. ευρώ, οπότε με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΧΑ (143,77 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο), προκύπτει ένας μέσος δείκτης P/E στις 12,5 φορές.

Με βάση λοιπόν, τα οικονομικά αποτελέσματα των 32 εισηγμένων εταιρειών (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα):

Οι 19 εταιρείες εμφάνισαν βελτιωμένη την «κάτω γραμμή» τους (αύξηση κερδών, ή μείωση ζημιών) και οι 13 την είδαν να επιδεινώνεται (πτώση κερδών, ή διεύρυνση ζημιών).

Σε αθροιστική βάση, η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε 3,9% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή.

Ενώ οι τράπεζες σημείωσαν βελτιωμένη επίδοση κατά 6,3%, οι μη τραπεζικές εισηγμένες υποχρεώθηκαν σε πτώση κερδών κατά το αξιοσημείωτο 14,7%.

Σημαντική ήταν η καθοδική συμβολή των δύο διυλιστηρίων (κυκλικός κλάδος) καθώς Motor Oil και HelleniQ Energy εμφάνισαν φέτος αθροιστικά κέρδη 143,09 εκατ., έναντι αντίστοιχης περυσινής επίδοσης 568 εκατ. ευρώ.

Αν στις μη τραπεζικές εισηγμένες δεν συνυπολογίσουμε τα δύο διυλιστήρια, τότε η αθροιστική τους κερδοφορία εμφανίζει άνοδο 3%.

Αν στο σύνολο των 32 εταιρειών (των τραπεζών συμπεριλαμβανομένων) δεν συνυπολογίσουμε τις επιδόσεις των δύο διυλιστηρίων, τότε τα καθαρά κέρδη παρουσιάζονται αυξημένα κατά 4,9%.

Αν και καλύτερη εικόνα θα προκύψει στο τέλος του τρέχοντος μήνα με την πλήρη δημοσίευση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, οι αναλυτές θεωρούν πως τα εταιρικά κέρδη έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν πολύ κοντά στα εξαιρετικά περυσινά επίπεδα και ενδεχομένως -κάτω από προϋποθέσεις- να τα υπερβούν.

Θεωρούν επίσης, ότι υπάρχουν οι προοπτικές για μια νέα βελτίωση επιδόσεων το 2026, καθώς η υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάπτυξης θα «τρέχει με εκατό» και τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα οδηγήσουν σε αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία της εγχώριας ζήτησης.