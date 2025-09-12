Cenergy–ElvalHalcor: Νέα σήματα στέλνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές των ομίλων Cenergy Holdings και ElvalHalcor παραμένει έντονο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την ElvalHalcor να καταγράφει χθες άνοδο 5% σε μία μόλις συνεδρίαση.

Παράλληλα, η πορεία των δύο τίτλων από τις αρχές του 2025 είναι αντιφατική: η Cenergy βρίσκεται χαμηλότερα στη λίστα αποδόσεων της υψηλής κεφαλαιοποίησης (+16%, 19η θέση σε σύνολο 25 μετοχών), ενώ η ElvalHalcor συγκαταλέγεται στις κορυφαίες, με συνολικά κέρδη +47% ακόμη και πριν τη χθεσινή «εκτόξευση».

Τα θεμελιώδη μεγέθη στήριγμα στην άνοδο

Η εντυπωσιακή επίδοση της ElvalHalcor στηρίζεται σε στιβαρά θεμελιώδη. Στο α’ εξάμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 1,86 δισ. ευρώ από 1,72 δισ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε στα 134,4 εκατ. ευρώ από 113,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 70,9 εκατ. ευρώ από 46,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 629,5 εκατ. ευρώ, με δείκτη Net Debt/EBITDA στις 2,4 φορές, χαμηλότερα από τον στόχο της διοίκησης.

Αναλυτές χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα «ιδιαίτερα ισχυρά», σημειώνοντας ότι η αύξηση όγκων στηρίζει τα περιθώρια κέρδους, ενώ η έμφαση στη δημιουργία μετρητών επιταχύνει την απομόχλευση.

Επιπλέον, η ElvalHalcor επωφελείται τόσο από τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση στη συσκευασία, όσο και από τη μακροπρόθεσμη ώθηση που προσφέρει η πράσινη μετάβαση. Με το 86% των όγκων της στην Ευρώπη, ο όμιλος έχει ισχυρή παρουσία σε κλάδους όπως κατασκευές, βιομηχανικές εφαρμογές και ενέργεια.

Για την Cenergy Holdings, η Optima Bank επισημαίνει ότι το ανοδικό μομέντουμ στα κέρδη θα συνεχιστεί το 2025–2026, κυρίως χάρη στον κλάδο καλωδίων. Τα EBITDA αναμένεται να κινηθούν στο άνω άκρο του εύρους 300–330 εκατ. ευρώ που έχει θέσει η διοίκηση, φτάνοντας τα 375 εκατ. ευρώ το 2026 και έως τα 440 εκατ. ευρώ το 2028 (μέση ετήσια αύξηση 13%).

Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 269 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028, ενώ οι μερισματικές πληρωμές προβλέπεται να ενισχυθούν στα 0,26 ευρώ ανά μετοχή το 2025 και 0,30 ευρώ το 2026.

Η τεχνική εικόνα και τα νέα επίπεδα αντίστασης

Στο τεχνικό πεδίο, η μετοχή της Cenergy κινείται σε μακροπρόθεσμο ανοδικό κανάλι, με στήριξη στα 7,5 ευρώ και πρόσφατη κίνηση έως τα 11 ευρώ. Η αρμονία με τους εκθετικούς κινητούς μέσους 20 και 55 ημερών δείχνει έτοιμη να «δοκιμάσει» τα 11,5 ευρώ, με πιθανή διάσπαση πάνω από τα 12 ευρώ να ανοίγει τον δρόμο για τα 14 ευρώ.

Σημαντική στήριξη προσφέρει ο 200άρης κινητός στα 9,7 ευρώ.

Το διάγραμμα της Cenergy

Η ElvalHalcor εμφανίζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα αλλά διατηρεί επίσης ανοδική τροχιά. Με την υπέρβαση του υψηλού των 2,7 ευρώ (Απρίλιος 2021), ο δρόμος ανοίγει για τα 3 ευρώ, με τον ΕΚΜΟ 200 ημερών να παρέχει στήριξη στα 2,3 ευρώ. Η υπέρβαση της ζώνης των 3 ευρώ θεωρείται το σήμα για επόμενο ανοδικό «στάδιο».

Το διάγραμμα της ElvalHalcor

* Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.