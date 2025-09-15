#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Περιθώριο ανόδου περίπου 32% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής αναμένει ο επενδυτικός οίκος. Βλέπει ρυθμό ανάπτυξης 18% ετησίως ως το 2028. Το θετικό σενάριο.

Metlen: Στα 66 ευρώ η τιμή-στόχος από Morgan Stanley, «overweight»

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:57

Νέο report της Morgan Stanley για τη Metlen διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή-στόχο των €66 για τη μετοχή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, παρά την -μη επαναλαμβανόμενη- επίδοση του τομέα M Power Projects (MPP), ο οποίος δεν αποτελεί βασική δραστηριότητα της εταιρείας, η Morgan Stanley επιβεβαιώνει τη σύσταση και την τιμή-στόχο στα €66 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 32% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Παράλληλα, χαμηλώνει την πρόβλεψη για τα φετινά EBITDA κατά 4% αλλά διατηρεί τις προβλέψεις για το 2026 και μετά. Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στις δραστηριότητες και στο αναπτυξιακό προφίλ της METLEN.

Σε περίπτωση Upside, τον επόμενο χρόνο, η τιμή-στόχος θα μπορούσε να φτάσει έως και τα €85 ανά μετοχή, ξεκλειδώνοντας σημαντικά οφέλη για τους μετόχους, τονίζει ο οίκος.

Τέλος, η Morgan Stanley εκτιμά μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του EBITDA στο 18% για την επόμενη τριετία, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του εταιρείας.

Σημειώνεται ότι έκθεση για τη Metlen δημοσίευσε σήμερα και η Bank of America, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά», με στόχο τα 63 ευρώ. 

