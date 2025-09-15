Πέντε ελληνικά blue chips άνοιξαν τα χαρτιά τους στην Kepler Cheuvreux

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πέντε ελληνικές εισηγμένες στο Kepler Autumn Conference 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (9-11 Σεπτεμβρίου), με τη συμμετοχή 217 κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών και περισσότερων από 830 θεσμικών επενδυτών.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, οι ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν συνολικά 70 one-to-one συναντήσεις, μεταφέροντας ισχυρά μηνύματα εμπιστοσύνης για την επίτευξη των στόχων τους, ακόμα και των πιο φιλόδοξων.
Η Alpha Finance σημειώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σταθερή ανάπτυξη 2,3% για το 2025, με πτώση της ανεργίας στο 9,4% και σταδιακή μείωση του χρέους στο 146,6% του ΑΕΠ. Το περιβάλλον αυτό στηρίζει τη θετική εικόνα των ελληνικών εισηγμένων.
Αlpha Bank: Στρατηγική με UniCredit και ισχυρό NII
Η διοίκηση της Alpha Bank παρουσίασε το θετικό outlook που στηρίζεται στο ισχυρό εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και στη στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit.
- Η τράπεζα εστιάζει σε ανάπτυξη δανεισμού -κυρίως εταιρικού- με τη λιανική να αναμένεται να ανακάμψει σε 1-2 χρόνια.
- Η καθοδήγηση για θετική πορεία του καθαρού εσόδου τόκων (NII) επιβεβαιώθηκε, χάρη στον συνδυασμό υψηλών όγκων και χαμηλού κόστους χρηματοδότησης.
- Η συνεργασία με UniCredit δημιουργεί ευκαιρίες σε wealth management και corporate banking.
- Τα ισχυρά κεφαλαιακά δεδομένα ανοίγουν τον δρόμο για γενναιόδωρες αποδόσεις στους μετόχους αλλά και στοχευμένες εξαγορές.
Metlen: Επενδύσεις €2,5 δισ. και στόχος διπλασιασμού EBITDA
Η Metlen εστίασε στα φιλόδοξα σχέδια της και στη νέα εισαγωγή στο LSE, με στόχο ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος.
- Επενδυτικό πρόγραμμα €2,5 δισ. για την περίοδο 2025-2028 που θα οδηγήσει σε EBITDA €1,9-2,1 δισ..
- Στον κλάδο Metals εντάσσεται η παραγωγή κρίσιμων υλικών (gallium) και η δημιουργία αμυντικού κόμβου στη Βόλο.
- Στον τομέα Ενέργειας, η Protergia στοχεύει μερίδιο 30% στην αγορά έως το 2028 (από ~20% σήμερα).
- Συνεχίζεται το asset rotation σε ΑΠΕ και ηλεκτροπαραγωγή, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και την αξιοποίηση AI.
Titan Cement: Δυναμική σε ΗΠΑ και Ελλάδα
Η Titan προετοιμάζεται για Capital Markets Day τον Νοέμβριο, όπου θα ανακοινώσει νέο μεσοπρόθεσμο πλάνο.
- Στις ΗΠΑ οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές και την αναθέρμανση της στεγαστικής αγοράς.
- Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει της Ευρωζώνης λόγω επενδύσεων και δημοσίων έργων.
- Σε Ευρώπη και Αίγυπτο οι τάσεις είναι θετικές, με την τελευταία να δείχνει ιδιαίτερα δυναμική σε όγκους και τιμές, αν και παραμένει ο συναλλαγματικός κίνδυνος.
ΔΕΗ: Από utility σε regional powertech
Η ΔΕΗ έθεσε το όραμα μετασχηματισμού σε περιφερειακό powertech.
- Προχωρά σε δημιουργία πλήρους οικοσυστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με πιθανή υλοποίηση giga data center (υπό προϋποθέσεις).
- Επιβεβαιώθηκε ο στόχος για EBITDA €2,7 δισ. το 2027 και πάνω από €3 δισ. το 2030.
- Η καθετοποίηση μειώνει την έκθεση στη μεταβλητότητα τιμών, ενώ εξετάζονται ευκαιρίες στην Ιταλία.
- Το M&A επίκεντρο παραμένει σε μικρότερες συμπληρωματικές εξαγορές, όχι μεγάλες συμφωνίες.
Motor Oil: Επανεκκίνηση διυλιστηρίου και ισχυρά margins
Η Motor Oil έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας μετά την ολοκλήρωση επισκευών στη μονάδα CDU.
- Τα περιθώρια διύλισης έχουν ενισχυθεί αισθητά σε σχέση με πέρυσι και εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.
- Στα ΑΠΕ, έργα 22,5MW αιολικών στη Βοιωτία και BESS 72MW ολοκληρώνονται εντός 2025.
- Η κοινοπραξία με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (CCGT Κομοτηνής) θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι τέλος του έτους.
- Θετική πορεία αναμένεται στα αποτελέσματα β΄ εξαμήνου, ενισχυμένη από αυξημένους όγκους και ισχυρό refining margin.
- Η στρατηγική συνεργασία με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ολοκληρωθεί στις αρχές 2026.