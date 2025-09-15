Πέντε ελληνικά blue chips άνοιξαν τα χαρτιά τους στην Kepler Cheuvreux

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πέντε ελληνικές εισηγμένες στο Kepler Autumn Conference 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (9-11 Σεπτεμβρίου), με τη συμμετοχή 217 κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών και περισσότερων από 830 θεσμικών επενδυτών.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, οι ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν συνολικά 70 one-to-one συναντήσεις, μεταφέροντας ισχυρά μηνύματα εμπιστοσύνης για την επίτευξη των στόχων τους, ακόμα και των πιο φιλόδοξων.

Η Alpha Finance σημειώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σταθερή ανάπτυξη 2,3% για το 2025, με πτώση της ανεργίας στο 9,4% και σταδιακή μείωση του χρέους στο 146,6% του ΑΕΠ. Το περιβάλλον αυτό στηρίζει τη θετική εικόνα των ελληνικών εισηγμένων.

Αlpha Bank: Στρατηγική με UniCredit και ισχυρό NII

Η διοίκηση της Alpha Bank παρουσίασε το θετικό outlook που στηρίζεται στο ισχυρό εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και στη στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit.

Η τράπεζα εστιάζει σε ανάπτυξη δανεισμού -κυρίως εταιρικού- με τη λιανική να αναμένεται να ανακάμψει σε 1-2 χρόνια.

Η καθοδήγηση για θετική πορεία του καθαρού εσόδου τόκων (NII) επιβεβαιώθηκε, χάρη στον συνδυασμό υψηλών όγκων και χαμηλού κόστους χρηματοδότησης.

Η συνεργασία με UniCredit δημιουργεί ευκαιρίες σε wealth management και corporate banking.

Τα ισχυρά κεφαλαιακά δεδομένα ανοίγουν τον δρόμο για γενναιόδωρες αποδόσεις στους μετόχους αλλά και στοχευμένες εξαγορές.

Metlen: Επενδύσεις €2,5 δισ. και στόχος διπλασιασμού EBITDA

Η Metlen εστίασε στα φιλόδοξα σχέδια της και στη νέα εισαγωγή στο LSE, με στόχο ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος.

Επενδυτικό πρόγραμμα €2,5 δισ. για την περίοδο 2025-2028 που θα οδηγήσει σε EBITDA €1,9-2,1 δισ..

Στον κλάδο Metals εντάσσεται η παραγωγή κρίσιμων υλικών (gallium) και η δημιουργία αμυντικού κόμβου στη Βόλο.

Στον τομέα Ενέργειας , η Protergia στοχεύει μερίδιο 30% στην αγορά έως το 2028 (από ~20% σήμερα).

Συνεχίζεται το asset rotation σε ΑΠΕ και ηλεκτροπαραγωγή, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και την αξιοποίηση AI.

Titan Cement: Δυναμική σε ΗΠΑ και Ελλάδα

Η Titan προετοιμάζεται για Capital Markets Day τον Νοέμβριο, όπου θα ανακοινώσει νέο μεσοπρόθεσμο πλάνο.

Στις ΗΠΑ οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές και την αναθέρμανση της στεγαστικής αγοράς.

Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει της Ευρωζώνης λόγω επενδύσεων και δημοσίων έργων.

Σε Ευρώπη και Αίγυπτο οι τάσεις είναι θετικές, με την τελευταία να δείχνει ιδιαίτερα δυναμική σε όγκους και τιμές, αν και παραμένει ο συναλλαγματικός κίνδυνος.

ΔΕΗ: Από utility σε regional powertech

Η ΔΕΗ έθεσε το όραμα μετασχηματισμού σε περιφερειακό powertech.

Προχωρά σε δημιουργία πλήρους οικοσυστήματος ηλεκτρικής ενέργειας , με πιθανή υλοποίηση giga data center (υπό προϋποθέσεις).

Επιβεβαιώθηκε ο στόχος για EBITDA €2,7 δισ. το 2027 και πάνω από €3 δισ. το 2030.

Η καθετοποίηση μειώνει την έκθεση στη μεταβλητότητα τιμών, ενώ εξετάζονται ευκαιρίες στην Ιταλία.

Το M&A επίκεντρο παραμένει σε μικρότερες συμπληρωματικές εξαγορές, όχι μεγάλες συμφωνίες.

Motor Oil: Επανεκκίνηση διυλιστηρίου και ισχυρά margins

Η Motor Oil έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας μετά την ολοκλήρωση επισκευών στη μονάδα CDU.