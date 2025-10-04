Στα ύψη τα κέρδη 6μηνου των εταιρειών πληροφορικής

Περαιτέρω αύξηση των οικονομικών τους επιδόσεων σημείωσαν το πρώτο φετινό εξάμηνο οι εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής, καθώς σε αθροιστική βάση ανέβασαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 7,5% και τα λειτουργικά τους αποτελέσματα (EBITDA) κατά 13,4%.

Μάλιστα, η βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν στην πράξη ακόμη μεγαλύτερη, καθώς θεωρήθηκαν ως λογιστικά έξοδα (χωρίς να είναι στην πράξη και χωρίς να επηρεάζουν ούτε τις ταμειακές ροές, ούτε τα ίδια κεφάλαια) τα προγράμματα stock options που δόθηκαν σε στελέχη συγκεκριμένων επιχειρήσεων (π.χ. Real Consulting).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα (οι όμιλοι Quest και Ideal δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους, ωστόσο οι θυγατρικές τους εταιρείες πληροφορικής βελτίωσαν και αυτές τις κερδοφορίες τους), από τις 13 εταιρείες, οι εννέα ανέβασαν περαιτέρω την κερδοφορία τους, η λογιστική υστέρηση της Real Consulting οφείλεται σε «τεχνικούς λόγους» (όπως εξηγήθηκε προηγουμένως), ενώ επίσης:

Η δραστική υποχώρηση των επιδόσεων της Austriacard θεωρήθηκε από τη διοίκησή της ως συγκυριακή, οφειλόμενη στην κυκλικότητα των δραστηριοτήτων της.

Το ζημιογόνο αποτέλεσμα της Qualco (παρά την εκτίναξη των εσόδων και του EBITDA) οφείλεται σε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου είναι η πολύ ισχυρή ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις πλείστες εξ’ αυτών (των θυγατρικών της Quest και της Ideal, συμπεριλαμβανομένων). Για παράδειγμα, θετικό καθαρό ταμείο στις 30/6/2025 παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, η Profile (14,2 εκατ. ευρώ), η Performance Technologies (7,9 εκατ. ευρώ) η Ίλυδα (5,3 εκατ. ευρώ), η Real Consulting (1,135 εκατ. ευρώ), η SoftWeb (803 χιλ. ευρώ), ενώ ο καθαρός δανεισμός της DotSoft διαμορφώθηκε μόλις στα 450 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η ανοδική πορεία των οικονομικών επιδόσεων των περισσότερων εταιρειών του κλάδου θα συνεχιστεί ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς θα προκύψουν εργασίες συντήρησης των έργων, νέα Κοινοτικά κονδύλια, αλλά και αντικείμενο μέσα από την αύξηση των δαπανών για αμυντικούς εξοπλισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά στις επιδόσεις του κλάδου είναι: