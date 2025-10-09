Ανεβάζει στα 19,2 ευρώ την τιμή-στόχο για ΔΕΗ η Mediobanca

Η ιταλική Mediobanca εγκαινιάζει κάλυψη για τη ΔΕΗ με σύσταση “Outperform” και τιμή-στόχο τα €19,20, χαρακτηρίζοντας την ελληνική ενεργειακή εταιρεία «μοναδική ιστορία ανάπτυξης» στη ΝΑ Ευρώπη και «πρωταγωνιστή» της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή.

Στην εκτενή ανάλυσή της (9 Οκτωβρίου 2025), η Mediobanca τοποθετεί τη ΔΕH στο επίκεντρο της νέας εποχής για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επισημαίνοντας πως συνδυάζει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο και σαφές επενδυτικό αφήγημα.

Η τράπεζα κάνει λόγο για «εξαιρετικά ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα», όπου η σταθερότητα, η δημοσιονομική πρόοδος και η συμπίεση των spreads σε ιστορικά χαμηλά δημιουργούν συνθήκες για «δεύτερη χρυσή δεκαετία» ανάπτυξης.

Κομβικός ρόλος στη μετάβαση ενέργειας

Η Mediobanca υπενθυμίζει ότι η ΔEΗ, ως ιστορικός πάροχος ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης». Ο όμιλος διαθέτει 11,6 GW εγκατεστημένης ισχύος, παρουσία σε Ελλάδα και Ρουμανία, 8,7 εκατ. πελάτες και λειτουργεί ως μοναδικός διαχειριστής διανομής μέσω της ΔΕΔΔΗΕ, όπου συμμετέχει στρατηγικά η Macquarie (49%).

Η ΔΕH είναι, κατά την έκθεση, ο «μοναδικός παίκτης στην περιοχή» με πλήρως κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο, από παραγωγή και δίκτυο έως προμήθεια, κάτι που της επιτρέπει να αντισταθμίζει τη μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας και να διατηρεί υψηλά περιθώρια στη λιανική αγορά.

Επενδυτικό σχέδιο €10 δισ. και νέα εποχή ανάπτυξης

Η τριετία 2025-2027 είναι για τη ΔΕH περίοδος επιτάχυνσης. Το επενδυτικό πλάνο των €10,1 δισ. (αύξηση 12% έναντι του προηγούμενου business plan) δίνει έμφαση σε ΑΠΕ και δίκτυα, με στόχο να υπερδιπλασιαστεί η ανανεώσιμη ισχύς σε 12 GW και να αυξηθεί η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (RAB) του δικτύου κατά 8% ετησίως. Το 51% των επενδύσεων θα κατευθυνθεί σε ηλιακά και αιολικά έργα στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ το υπόλοιπο θα αφορά εκσυγχρονισμό υποδομών, έξυπνα δίκτυα και διεθνή επέκταση σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία.

Η Mediobanca υπογραμμίζει ότι το 70% του επενδυτικού πλάνου έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο 30% θα αυξήσει τον καθαρό δανεισμό στα €9 δισ. το 2027, με δείκτη Net Debt/EBITDA 3,4 φορές, επίπεδο που θεωρείται απόλυτα διαχειρίσιμο.

Άνοδος κερδοφορίας και μερισμάτων

Με βάση τις εκτιμήσεις της Mediobanca, η ΔEΗ θα επιτύχει EBITDA €2,7 δισ. το 2027 από €2,0 δισ. το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν από €420 εκατ. σε €742 εκατ., αντιστοιχώντας σε ρυθμό ανάπτυξης άνω του 30% ετησίως.

Το EPS αναμένεται να φτάσει τα €2,14 το 2027, από €1,20 το 2025, ενώ το μέρισμα θα αυξηθεί από €0,60 σε €1,00, ανεβάζοντας τη μερισματική απόδοση στο 7%. Η Mediobanca αναφέρει πως «παρά τον υψηλό ρυθμό επενδύσεων, η εταιρεία διατηρεί υγιή κεφαλαιακή δομή και ικανότητα διανομών, γεγονός που την καθιστά ελκυστική για θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Σύμφωνα με την έκθεση, η ΔΕH τελεί υπό διαπραγμάτευση με πολλαπλασιαστή 6,5 φορές για τον EV/EBITDA και 8 φορές P/E για το 2026, επίπεδα που χαρακτηρίζονται «συμπιεσμένα» για εταιρεία με τέτοια αναπτυξιακή δυναμική.

Η Mediobanca εκτιμά ότι η μετοχή έχει περιθώριο ανόδου άνω του 35% από τα τρέχοντα επίπεδα (€14,20), ενώ το προφίλ ανάπτυξης, οι μερισματικές αποδόσεις και το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον καθιστούν τη ΔEΗ «την πιο ελκυστική ενεργειακή επένδυση στη ΝΑ Ευρώπη».

Η Mediobanca αφιερώνει σημαντικό χώρο στο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ελληνική οικονομία. Η χώρα, σημειώνει, έχει «ανακτήσει τη δημοσιονομική της κυριαρχία» μετά από μια δεκαετία κρίσης, με το χρέος να βαίνει πτωτικά (146% του ΑΕΠ το 2025, 140% το 2026) και με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2%, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη.

Η σταθερή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας, τονίζει ο οίκος, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η πτώση των spreads ελληνικών ομολόγων σε επίπεδα χαμηλότερα της Ιταλίας θεωρείται “game changer” για τις εισηγμένες, και ιδιαίτερα για τη ΔEΗ, που επωφελείται από χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου και αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.