UBS: Ελκυστική η αποτίμηση της Alpha Bank, η τιμή-στόχος

Η UBS επανέρχεται με θετική ματιά για την Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «Αγορά», με την τιμή-στόχο στα €4 ανά μετοχή.

Ο ελβετικός οίκος θεωρεί ότι η τράπεζα έχει μπει σε σταθερή τροχιά επίτευξης των φιλόδοξων στόχων του 2025, με ισχυρή κερδοφορία, περιορισμένο ρίσκο και ορατό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών (€3,55). Παράλληλα, η μερισματική απόδοση κοντά στο 3% ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της μετοχής, η οποία παραμένει, σύμφωνα με τη UBS, «ελκυστικά αποτιμημένη».

Ο οίκος εκτιμά ότι η Αlpha Bank διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία περίπου στο 1,0 για το 2025 και με δείκτη τιμής προς κέρδη στις 8,2 φορές για το 2026 και στις 7 φορές για το 2027, επίπεδα που χαρακτηρίζει συντηρητικά, δεδομένου ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 15,5%.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, λίγο πριν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 7 Νοεμβρίου, η UBS περιμένει ένα ήπιο αλλά σταθερά κερδοφόρο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπονται στα €412 εκατομμύρια, με στήριξη από το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες εκτιμώνται στα €117 εκατομμύρια, δείχνοντας ότι η τράπεζα παραμένει εντός τροχιάς για τον ετήσιο στόχο των €450 εκατομμυρίων.

Σε επίπεδο ποιότητας χαρτοφυλακίου, η εικόνα παραμένει υγιής: ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει ήδη φτάσει τον στόχο του 3,5%, ενώ το κόστος κινδύνου αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στις 45 μονάδες βάσης για την επόμενη χρονιά. Η UBS επισημαίνει επίσης ότι η τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει οργανικά το ενσώματο ίδιο κεφάλαιο ανά μετοχή, με αύξηση της τάξης του 12% σε ετήσια βάση.

Η πολιτική διανομής μερισμάτων θεωρείται πλέον σημαντικός μοχλός επενδυτικής απόδοσης: ο οίκος προβλέπει payout στο 50% των καθαρών κερδών για το 2025, που μπορεί να αυξηθεί σταδιακά στο 52% το 2026 και στο 55% το 2027, εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία της κερδοφορίας και των κεφαλαιακών δεικτών.

Παρότι η μετοχή κινείται κοντά στα €3,50, η UBS θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει προεξοφλήσει πλήρως τη βελτίωση στα μεγέθη της τράπεζας, εκτιμώντας πως το επόμενο δωδεκάμηνο θα αποτυπώσει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο σε κερδοφορία και αποδοτικότητα.