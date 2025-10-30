Morgan Stanley: Γιατί «ξαναβλέπει» τον ΟΤΕ, η προοπτική για re-rating

Η Morgan Stanley επανεκκινεί την κάλυψη του ΟΤΕ με σύσταση “Overweight” και τιμή-στόχο €20,00 ανά μετοχή, αποτιμώντας περιθώριο ανόδου 25% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα των €16,02.

Η ανάλυση περιγράφει τον ΟTΕ ως «καθαρό ελληνικό τηλεπικοινωνιακό παίκτη» μετά την οριστική αποχώρησή του από τη Ρουμανία και υπογραμμίζει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε θέση να προσφέρει συνολική απόδοση μετόχων 45% σε ορίζοντα πενταετίας.

Η έξοδος από τις διεθνείς αγορές μετατρέπει τον ΟTΕ σε μια καθαρά ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, γεγονός που -σύμφωνα με τη Morgan Stanley- απλοποιεί το equity story, μειώνει την έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους και ενισχύει την ορατότητα των ταμειακών ροών.

Ο ΟTΕ διαθέτει το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα και κυριαρχεί σε μια τριπολική αγορά (μαζί με Nova και Vodafone), όπου η τιμολογιακή ισορροπία παραμένει ισχυρή. Η μετάβαση των καταναλωτών από καρτοκινητή σε συμβόλαιο και η αυξανόμενη χρήση δεδομένων προβλέπεται να στηρίξουν μέση ετήσια αύξηση εσόδων κινητής +2,8% έως το 2030.

Ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών - απόδοση 8,5% το 2026

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι ο ΟTΕ θα παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) αυξανόμενες με ρυθμό +10% ετησίως καθώς μειώνονται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μετά την ολοκλήρωση του δικτύου FTTH. Η απόδοση μη μοχλευμένων ταμειακών ροών (unlevered FCF yield) διαμορφώνεται σε 8,5% για το 2026, έναντι 6% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ το EV/EBITDA για το ίδιο έτος εκτιμάται στις 4,9 φορές, με έκπτωση περίπου 37% έναντι των peers.

Η εταιρεία εμφανίζει πολύ χαμηλή μόχλευση (Net Debt/EBITDA 0,4 φορές), κάτι που, κατά τη Morgan Stanley, της προσφέρει περιθώριο να ενισχύσει τη μερισματική πολιτική ή να εξετάσει στοχευμένες επενδύσεις σε συμπληρωματικούς τομείς όπως data centers και ψηφιακές υπηρεσίες.

Πολιτική απόδοσης κεφαλαίου έως 95% των ελεύθερων ροών

Ο ΟTΕ διανέμει 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών, με την αναλογία 65%-35% να διατηρείται σταθερή. Η Morgan Stanley αναμένει μέρισμα €0,83 το 2025 και €0,93 το 2026, με απόδοση 5,2% και 5,8% αντίστοιχα, ενώ η συνολική απόδοση μετόχων (dividend + buybacks) αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 10% έως το 2027, επίπεδο που υπερβαίνει την απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου (3,3%). Το χαμηλό κόστος δανεισμού (περίπου 2%) και η σταθερή φορολογική επιβάρυνση (22%) διασφαλίζουν, κατά τον οίκο, πλήρη κάλυψη των διανομών από τις ταμειακές ροές.

Το μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) της Morgan Stanley βασίζεται σε WACC 10,1% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 1,25%, ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο ευρωπαϊκών εταιρειών λόγω του αναδυόμενου χαρακτήρα της ελληνικής αγοράς.

Η τιμή-στόχος των €20,00 αντιστοιχεί σε ανοδικό περιθώριο 25%, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο (bull case) η αξία ανά μετοχή θα μπορούσε να φτάσει τα €28,30 (+77%), εφόσον επιταχυνθεί η μετάβαση σε postpaid συμβόλαια και αυξηθεί η ζήτηση για συνδέσεις οπτικής ίνας.

Στο δυσμενές σενάριο (bear case), η τιμή υπολογίζεται στα €13,80 (-14%), σε περίπτωση αυξημένου ανταγωνισμού και υποτονικής ανάπτυξης εσόδων. Η Morgan Stanley επισημαίνει πως παρότι ο ΟTΕ διαπραγματεύεται με εκπτώσεις πολλαπλασιαστών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες, η σταθερότητα των ταμειακών ροών και η χαμηλή μόχλευση δικαιολογούν επανεκτίμηση (re-rating) της μετοχής.