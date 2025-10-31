#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Helleniq Energy: Πέρασαν τα πακέτα του placement στα 7,55 ευρώ

Μέσω του ΧΑ πέρασαν πέντε πακέτα για 11.424.147 μετοχές της εισηγμένης, με το ύψος της συναλλαγής στα 86.252.309,85 ευρώ. Ως εκ τούτου, η τιμή του placement ήταν στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή.

Helleniq Energy: Πέρασαν τα πακέτα του placement στα 7,55 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 14:06

Τα πακέτα από το placement του 3,73% της Helleniq Energy πέρασαν προ ολίγου μέσω του Χρηματιστηρίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, πωλητές ήταν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και η Metlen

Ειδικότερα, μέσω του ΧΑ πέρασαν πέντε πακέτα για 11.424.147 μετοχές της εισηγμένης, με το ύψος της συναλλαγής στα 86.252.309,85 ευρώ. Ως εκ τούτου, η τιμή του placement ήταν στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή. 

Ο τίτλος της Helleniq Energy δέχεται πιέσεις σήμερα, υποχωρώντας κατά 5,6% στα 7,64 ευρώ. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Placement για 11,3 εκατ. μετοχές Helleniq Energy από Ευ. Μυτιληναίο

Helleniq Energy: Μπαράζ βραβεύσεων για τον «Ετήσιο Απολογισμό 2024»

Morgan Stanley: «Υπεραπόδοση» για τη Metlen με τιμή-στόχο €66

Goldman Sachs: Τιμές-στόχοι και συστάσεις για Motor Oil και Helleniq Energy

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο