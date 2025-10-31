Helleniq Energy: Πέρασαν τα πακέτα του placement στα 7,55 ευρώ

Τα πακέτα από το placement του 3,73% της Helleniq Energy πέρασαν προ ολίγου μέσω του Χρηματιστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, πωλητές ήταν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και η Metlen.

Ειδικότερα, μέσω του ΧΑ πέρασαν πέντε πακέτα για 11.424.147 μετοχές της εισηγμένης, με το ύψος της συναλλαγής στα 86.252.309,85 ευρώ. Ως εκ τούτου, η τιμή του placement ήταν στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή.

Ο τίτλος της Helleniq Energy δέχεται πιέσεις σήμερα, υποχωρώντας κατά 5,6% στα 7,64 ευρώ.