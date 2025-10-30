Placement για 11,3 εκατ. μετοχές Helleniq Energy από Ευ. Μυτιληναίο

Placement για συνολικά 11,3 εκατομμύρια μετοχές της Helleniq Energy διενεργήθηκε με bookrunners τις Euroxx και Morgan Stanley. Αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς πωλητής είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Το βιβλίο έχει καλυφθεί. Οπως σημειώνει το Reuters τα έσοδα φτάνουν τα 90 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας τιμή στα 7,96 ευρώ ανά μετοχή (σημερινό κλείσιμο στα 8,1 ευρώ).

Σύμφωνα με πηγές της αγορας είναι μια εξέλιξη «win win» και για τα δύο μερη, τοσο για τη πλευρά Μυτιληναιου, οσο και για την Helleniq Energy, καθώς και οι δύο όμιλοι θα μπορέσουν να επικεντρωθουν στο αντικείμενο τους χωρίς τη φημολογία των τελευταίων μηνών.