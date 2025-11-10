Πώς είδε το Q3 των τραπεζών η Beta, top pick η Alpha Bank

To τρίτο τρίμηνο των ελληνικών τραπεζών κινήθηκε με πιο ήπιο ρυθμό σε σχέση με το momentum του πρώτου εξαμήνου, επισημαίνει η Beta Securities, σε μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν άνετα εντός στόχων, ανακοινώνοντας αποτελέσματα που ευθυγραμμίστηκαν με τις προσδοκίες και αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

Οι τάσεις

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, διάφορες τάσεις αναδύθηκαν. Τα καθαρά έσοδα από τόκους βρίσκουν τον βηματισμό τους. Ενώ υπήρξε οριακή πτώση στο τρίμηνο, τα μεγέθη κρατήθηκαν σταθερά -δείχνοντας ένα πιθανό σημείο καμπής.

Με το τέταρτο τρίμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει εποχιακή δυναμική, καταγράφεται προσεκτική αισιοδοξία ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους μπορούν να γυρίσουν σε θετικό έδαφος, υποθέτοντας ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν σταθερά στο 2%.

Τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν την εντυπωσιακή τροχιά τους, διατηρώντας το ισχυρό ανοδικό μομέντουμ που εμφανίζουν από την αρχή του έτους. Η ανθεκτικότητα δείχνει και την προσπάθεια των διοικήσεων να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους.

Τα καθαρά ενυπόθηκα δάνεια «γύρισαν» θετικά για πρώτη φορά σε 15 χρόνια -ένα ορόσημο που έχει τη σημασία του. Με τον εταιρικό δανεισμό να παραμένει ο βασικός μοχλός της πιστωτικής επέκτασης, η δραστηριότητα στα ενυπόθηκα δάνεια προσφέρει ένα θετικό σινιάλο για την ευρύτερη οικονομία.

Κοιτάζοντας μπροστά, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το τέταρτο τρίμηνο θα είναι το ισχυρότερο τρίμηνο της φετινής χρήσης για τις τράπεζες. Εάν δεν υπάρξουν αναπάντεχα μακροοικονομικά σοκ, οι τράπεζες είναι σε καλή θέση για να πετύχουν -και πιθανώς να ξεπεράσουν- τους στόχους που έχουν θέσει.

Ο κλάδος παραμένει υπό αναθεώρηση καθώς η χρηματιστηριακή εξετάζει τις επιπτώσεις των τελευταίων αποτελεσμάτων, αναθεωρώντας τις προοπτικές καθώς οδεύουμε προς το 2026. Η Alpha Bank συνεχίζει να ξεχωρίζει ως κορυφαία επιλογή από τον κλάδο, τονίζει.