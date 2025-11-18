Eurobank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Jefferies, ώθηση από Eurolife

Η Jefferies διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Eurobank και ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €4,25, εκτιμώντας ότι η τράπεζα παραμένει μία από τις πιο αποδοτικές στον κλάδο, με περιθώριο ανόδου περίπου 23%.

Κεντρικός λόγος της αναθεώρησης από τον αναλυτή Αλέξανδρο Δημητρίου είναι η ενσωμάτωση της εξαγοράς της Eurolife, η οποία ενισχύει τις μελλοντικές εκτιμήσεις κερδοφορίας και προσφέρει ένα σημαντικό νέο πεδίο ανάπτυξης. Τα καθαρά κέρδη αναθεωρούνται ανοδικά κατά περίπου 5% για το 2026 και 2027, ανεβαίνοντας στα €1,6 δισ. και €1,7 δισ. αντίστοιχα.

Στο πεδίο του επιτοκιακού εισοδήματος, η Jefferies θεωρεί ότι το NII έχει σταθεροποιηθεί, σημειώνοντας €632 εκατ. στο γ’ τρίμηνο, και εκτιμά ότι ο στόχος των €2,5 δισ. για το 2025 μπορεί να ξεπεραστεί, εφόσον οι συνθήκες επιτοκίων παραμείνουν σταθερές.

Αντίστοιχα, η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή: στο εννεάμηνο η Eurobank έχει ήδη πετύχει €3,3 δισ. νέων καθαρών δανείων, πλησιάζοντας τον στόχο των €4 δισ. για το σύνολο της χρονιάς.

Σε κεφαλαιακό επίπεδο, ο δείκτης CET1 βρίσκεται στο 15,5%, περίπου 150 μονάδες βάσης πάνω από τον στόχο, ενώ η έκδοση AT1 ύψους €600 εκατ. εξισορροπεί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από την εξαγορά της Eurolife. Η Jefferies εκτιμά ότι η τράπεζα διατηρεί άνετο κεφαλαιακό περιθώριο και δυνατότητα διανομών με payout στο 50-60%.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Eurobank εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, σε P/E 7 φορές και P/TBV 1,1 φορές για το 2027. Το γεγονός ότι περίπου το 50% των κερδών προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες ενισχύει, σύμφωνα με τον οίκο, τη σταθερότητα και τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων.