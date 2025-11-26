ΓΕΚ Τέρνα: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Pantelakis, «overweight»

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα, στα 31,3 από 27,4 ευρώ δίνει η Pantelakis Securities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση "overweight" καθώς το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 29%.

Η χρηματιστηριακή μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα φετινά EBITDA λόω απόκλισης στην παράδοση της Εγνατίας Οδού, ενώ αυξάνει τις προβλέψεις της για την τριετία 2026-8 κατά 8%, 6% και 6% αντίστοιχα, λόγω εκτιμήσεων για ισχυρότερες επιδόσεις του κατασκευαστικού τομέα.

Πλέον εκτιμά ότι τα EBITDA της εισηγμένης θα αυξηθούν στα 0,7 δισ. ευρώ το 2028 από 0,4 δισ. ευρώ το 2024, με τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται στα 253 από 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η νέα τιμή-στόχος των 31,3 ευρώ προκύπτει από αύξηση της αποτίμησης του κατασκευαστικού κλάδου κατά 2,2 ευρώ ανά μετοχή, της διαχείρισης απορριμμάτων κατά 1,3 ευρώ ανά μετοχή και του project στην Αμφιλοχία (κατά 0,7 ευρώ ανά μετοχή).