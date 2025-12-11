JP Morgan: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρό «στόρι» και το 2026

Μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι δύο ετών, οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο 2026 όχι ως “value play” που αναζητά επαναξιολόγηση, αλλά ως ένας από τους πιο σταθερούς και προβλέψιμους κλάδους στην περιφέρεια της Ευρώπης.

Η νέα μεγάλη έκθεση της JP Morgan για τις τράπεζες τοποθετεί και τις τέσσερις συστημικές σε σύσταση «οverweight», υπογραμμίζοντας ότι παρά την απόδοση +78% από την αρχή της χρονιάς, το αφήγημα μόνο δεν έχει τελειώσει. Αντίθετα, «το story έχει ακόμη πόδια» καθώς θεμελιώδη, κεφαλαιακή επάρκεια και προοπτικές επιστροφής κεφαλαίου διαμορφώνουν ένα συνεχώς βελτιούμενο risk-reward.

Οι τιμές-στόχοι είναι για την Alpha Bank στα € 4,2 με περιθώριο 25%, για τη Eurobank τα € 4,5 με περιθώριο 29%, για την Εθνική Τράπεζα τα €16,4 με περιθώριο 23% και για την Τράπεζα Πειραιώς τα € 9,4 με περιθώριο 31%.

Το μακροοικονομικό πλαίσιο που ευνοεί τις ελληνικές τράπεζες

Οι αναλυτές της JP Μorgan επισημαίνουν ότι η Ελλάδα μπαίνει στο 2026 με έναν συνδυασμό που σπάνια συναντάται σε ανεπτυγμένη αγορά:

· Ισχυρή ανάπτυξη και μετατόπιση της σύνθεσης του ΑΕΠ προς επενδύσεις,

· Αγορά εργασίας στα καλύτερα επίπεδα 17ετίας,

· Σταθερότητα επιτοκίων στην Ευρωζώνη,

· Κόστος δανεισμού σε ιστορικά χαμηλά, καθώς το spread του 10ετούς έχει βρεθεί κάτω ακόμη και από Ιταλία και Γαλλία.

Σε αυτό το σκηνικό, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης που θυμίζουν αναδυόμενες αγορές, αλλά σε περιβάλλον χαμηλού κινδύνου -ένα από τα βασικά στοιχεία που, σύμφωνα με την JP Morgan, δικαιολογεί τη συνέχιση της rerating διαδικασίας.

Γιατί παραμένουν ελκυστικές παρά το μεγάλο ράλι

Η απόδοση των μετοχών ήταν εντυπωσιακή, όμως, όπως επισημαίνει η έκθεση, αυτή η επίδοση βρίσκεται απολύτως ευθυγραμμισμένη με τις αντίστοιχες σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Το σημαντικότερο όμως είναι πως οι αποτιμήσεις παραμένουν σε discount. Ο κλάδος διαπραγματεύεται σε 7,5 φορές τα κέρδη του 2027 και 1,1 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια. Την ίδια στιγμή, οι νότιες ευρωπαϊκές τράπεζες κινούνται σε 10,1 φορές P/E και 1,5 φορές P/TBV, με παρόμοια προφίλ κερδοφορίας. Με απλά λόγια: οι ελληνικές τράπεζες έτρεξαν αλλά δεν είναι ακριβές.

Ο καταλύτης που μπορεί να αλλάξει επίπεδο τον κλάδο, η επιστροφή κεφαλαίου της ΕΤΕ

Η JP Morgan δίνει ιδιαίτερο βάρος στη ναυαρχίδα του κλάδου, την Εθνική Τράπεζα, η οποία αποτελεί και μία από τις πέντε κορυφαίες επιλογές της για ολόκληρη την περιοχή CEEMEA. Με CET1 19%, η ΕΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο «πλεόνασμα κεφαλαίου» στην Ευρώπη και το 2026 αναμένεται -σύμφωνα με την έκθεση- να είναι η χρονιά όπου η διοίκηση «θα λύσει οριστικά το ζήτημα».

Η JP Morgan θεωρεί πιθανό η τράπεζα:

· να αυξήσει το payout έως και στο 100% των καθαρών κερδών από το 2026,

· μέσω συνδυασμού μερισμάτων και buybacks,

· οδηγώντας το CET1 στο ακόμη άνετο 16,4% έως το 2027.

Το σενάριο αυτό χαρακτηρίζεται πιθανός καταλύτης re-rating για ολόκληρο τον κλάδο, με την ΕΤΕ να τελεί σε αποτίμηση 8,5 φορές τα κέρδη του 2027 και 1,3 φορές P/TBV.

Eurobank: Η πιο «παρεξηγημένη» αποτίμηση

Η Eurobank εμφανίζεται ως το πιο φθηνό «ποιότητος» όνομα, καθώς μετά τη συμφωνία Eurolife και τον σταθερά ισχυρό ρυθμό κερδών, η μετοχή διαπραγματεύεται σε 7,1 φορές P/E 2027, σχεδόν όσο και η Πειραιώς. Η JP Morgan θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει τη βελτίωση στη διαφοροποίηση εσόδων και στη δομή κεφαλαίου.

Alpha και Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή λειτουργική επίδοση και βελτίωση κεφαλαίων

Η Alpha Βank και η Πειραιώς διατηρούνται επίσης σε σύσταση «οverweight», με την JP Morgan να βλέπει:

· Αlpha Bank: σταθερή άνοδο κερδοφορίας, ROTE που κινείται προς το 12%-13% και αποτίμηση μόλις 0,9 φορές P/TBV,

· Τράπεζα Πειραιώς: βελτίωση κεφαλαίων, ισχυρή παραγωγή κερδών και discount σε σχέση με τα συγκρίσιμα, με P/E 2027 στις 6,9 φορές.

· Και για τις δύο, το βασικό ερώτημα είναι η συνέχιση της ισχυρής οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και η δυνατότητα περαιτέρω αυξήσεων μερισμάτων.

Τι μπορεί να πυροδοτήσει την επόμενη κίνηση στις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με την JP Morgan, οι βασικοί καταλύτες για το 2026 είναι:

1. Συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης γύρω στο 7%, ρυθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

2. Αναβαθμίσεις από ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς τα ελληνικά assets κινούνται προς το προφίλ Developed Europe.

3. Ανακοινώσεις στρατηγικών και εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πιθανή συμφωνία Πειραιώς και Εθνικής Ασφαλιστικής.

4. Επιτόκια Ευρωζώνης σε σταθερή πορεία, που δημιουργούν προβλεψιμότητα στα έσοδα.