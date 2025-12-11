Σταθερά στο 0% τα επιτόκια στην Ελβετία

Η Ελβετική Εθνική Tράπεζα (SNB) διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της στο 0% κατά την τελευταία συνεδρίασή της για το έτος και δήλωσε ότι παραμένει έτοιμη να παρέμβει στις αγορές συναλλάγματος, εάν χρειαστεί.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στο 0,0% τον Νοέμβριο από 0,2% τον Αύγουστο, λόγω της μείωσης του κόστους των ξενοδοχείων, των ενοικίων και των ενδυμάτων.

Η SNB προβλέπει πληθωρισμό 0,2% το 2025, 0,3% το 2026 και 0,6% το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτόκιο πολιτικής θα παραμείνει αμετάβλητο.

Η παγκόσμια ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες το τρίτο τρίμηνο του 2024, παρά τις εμπορικές εντάσεις, αν και οι κίνδυνοι από τους δασμούς των ΗΠΑ και τις αβέβαιες εμπορικές πολιτικές παραμένουν.

Το ελβετικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της υποχώρησης στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την πρόωρη αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, ενώ άλλοι τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών σημείωσαν μέτρια κέρδη.

Η SNB προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ λίγο κάτω από 1,5% το 2025, με επιβράδυνση σε περίπου 1% το 2026, ενώ η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς εν μέσω υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας.