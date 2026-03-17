Γυρίζει «neutral» η JP Morgan στις ελληνικές μετοχές

Σε φάση αυξημένης προσοχής εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η JP Morgan προχωρά σε υποβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ουδέτερη στάση, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και έντονων πιέσεων στις τιμές ενέργειας.

Στην τελευταία της στρατηγική έκθεση για τις αγορές της CEEMEA, η ομάδα του David Aserkoff επισημαίνει ότι οι επενδυτές δεν αποζημιώνονται πλέον επαρκώς για το ρίσκο που αναλαμβάνουν, οδηγώντας σε γενικευμένη μείωση έκθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα υποβαθμίζεται από υπεραπόδοση σε ουδέτερη (overweight σε neutral), μαζί με άλλες αγορές της περιοχής.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει τη μεταβολή του μακροοικονομικού σκηνικού, με την JP Morgan να βλέπει αυξημένες πιθανότητες παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πετρέλαιο μπορεί να κινηθεί πάνω από τα 80 δολάρια για το μεγαλύτερο μέρος του 2026, ενώ σε πιο αρνητικά σενάρια δεν αποκλείεται εκτίναξη ακόμη και προς τα 125 ή 150 δολάρια ανά βαρέλι, εάν διαταραχθεί σοβαρά η ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στις αγορές, καθώς ενισχύει τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και πιέζει τόσο τα περιθώρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων όσο και τις αποτιμήσεις.

Ενδεικτική της αλλαγής στάσης είναι και η απόφαση του οίκου να αφαιρέσει την Τράπεζα Πειραιώς από τη λίστα των κορυφαίων επιλογών της για την περιοχή. Παρά το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, η τράπεζα εκτιμά ότι το risk-reward δεν είναι πλέον ελκυστικό στο τρέχον περιβάλλον.

Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις διεθνείς συνθήκες ρευστότητας και στις μεταβολές της επενδυτικής ψυχολογίας, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου, την οποία πλέον προβλέπει η JP Morgan, λειτουργεί ως πρόσθετος αρνητικός παράγοντας για τις αγορές της περιοχής, καθώς εντείνει τις πιέσεις στις κεφαλαιακές ροές προς τις αναδυόμενες οικονομίες.

Πίεση στις ελληνικές μετοχές μετά το ράλι

Για την ελληνική αγορά, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έρχεται μετά από ένα ισχυρό ανοδικό κύμα το 2025, όταν οι αναδυόμενες αγορές κατέγραψαν κέρδη άνω του 30%. Αυτό σημαίνει ότι οι αποτιμήσεις έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά, περιορίζοντας τα περιθώρια αντοχής σε ένα αρνητικό σοκ.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξελιχθεί σε «crowded trade», δηλαδή σε υπερ-κατεχόμενες θέσεις από διεθνή κεφάλαια. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο έντονων εκροών σε περίπτωση επιδείνωσης του κλίματος, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου η διάθεση για ρίσκο μειώνεται.

Ταυτόχρονα, η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά δημιουργεί μια επιπλέον αβεβαιότητα. Καθώς μέρος των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να περιορίσει την έκθεσή του, η ζήτηση για ελληνικές μετοχές μπορεί να αποδυναμωθεί, τουλάχιστον μεταβατικά.

Η ενέργεια είναι καθοριστικός παράγοντας για το ΧΑ

Κεντρικό ρόλο στις εκτιμήσεις της τράπεζας παίζει η εκτίναξη των τιμών ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο αργό πετρέλαιο αλλά και στα διυλισμένα προϊόντα, όπου οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο έντονες.

Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ προϊόντα όπως το diesel και το jet fuel έχουν σημειώσει σχεδόν τριπλασιασμό τιμών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Η Ευρώπη εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή μετά την απαγόρευση των ρωσικών ροών. Αυτό σημαίνει ότι ένα παρατεταμένο σοκ προσφοράς μπορεί να μεταφερθεί άμεσα στην οικονομία της ευρωζώνης και, κατ’ επέκταση, στην ελληνική αγορά.

Το «μάθημα» του 2022 και οι κίνδυνοι για αποτιμήσεις

Η JP Morgan παραπέμπει και στο προηγούμενο της κρίσης του 2022, όταν η άνοδος των τιμών ενέργειας συνοδεύτηκε από έντονη διόρθωση στις αγορές. Τότε, οι μετοχές των αναδυόμενων οικονομιών υποχώρησαν πάνω από 30%, με τις αποτιμήσεις να συμπιέζονται περισσότερο από τα ίδια τα εταιρικά κέρδη.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, σε περιβάλλον ενεργειακού σοκ, η πίεση στις αγορές προέρχεται κυρίως από τη συρρίκνωση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης και λιγότερο από την άμεση πτώση της κερδοφορίας.

Στο νέο περιβάλλον, η JP Morgan στρέφεται σε πιο αμυντικές επιλογές, αυξάνοντας την έκθεση στον ενεργειακό κλάδο και μειώνοντας τη συνολική μεταβλητότητα των χαρτοφυλακίων. Για την Ελλάδα, η στάση γίνεται πιο επιλεκτική, με τη διεθνή τράπεζα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανατοποθέτησης μόνο εφόσον βελτιωθεί το risk-reward, είτε μέσω χαμηλότερων αποτιμήσεων είτε μέσω αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης.