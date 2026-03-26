ΔΑΑ: «Αξιοπρεπή» τα αποτελέσματα, τιμή-στόχος στα €11 από NBG Securities

Την τιμή-στόχο των 11 ευρώ και τη σύσταση neutral για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών διατηρεί η NBG Securities μετά και την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2025 από την εισηγμένη.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει αξιοπρεπές το σετ αποτελεσμάτων και τα καθαρά κέρδη των 207,3 εκατ. ευρώ για το 2025, σημειώνοντας ότι διαμοφρώθηκαν εντός του εύρους εκτιμήσεων των αναλυτών και λίγο υψηλότερα από το guidance της επιχείρησης.

Παράλληλα, το μέρισμα των 0,66 ευρώ μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση 6,2% ενώ το ΔΑΑ προσφέρει και την επιλογή της επανεπένδυσης του μερίσματος.

Οι προοπτικές

Η NBG Securities επισημαίνει ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) αναμένει αύξηση της επιβατικής κίνησης σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Όσον αφορά τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνεται ότι το 2025 η κίνηση από τη Μέση Ανατολή αντιστοιχούσε περίπου στο 7,5% του συνόλου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ουσιώδης επίδραση στη συνολική επιβατική κίνηση ή τις οικονομικές επιδόσεις.

Για το 2026, ο ΔΑΑ εκτιμά ότι τα έσοδα από τις αεροπορικές δραστηριότητες θα διατηρήσουν σταθερή απόδοση ανά επιβάτη, τόσο από τις αεροναυτιλιακές χρεώσεις όσο και από το ADF. Στον τομέα των μη αεροπορικών δραστηριοτήτων, τα εμπορικά έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν περιορισμένα περιθώρια ανόδου βραχυπρόθεσμα, λόγω περιορισμών στους διαθέσιμους εμπορικούς χώρους και των αρχικών φάσεων κατασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος επέκτασης.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η διοίκηση επαναλαμβάνει την καθοδήγηση για προσωρινή πίεση στο προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA, περίπου 100 μονάδες βάσης κάτω από τον μακροπρόθεσμο στόχο άνω του 60%. Παράλληλα, για το 2026 εκτιμάται καθαρή κερδοφορία περίπου 200 εκατ. ευρώ, με στήριξη από τις αποδόσεις των νέων επενδύσεων στις αεροπορικές δραστηριότητες.

Τέλος, ο ΔΑΑ παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση συντηρητικής κεφαλαιακής διάρθρωσης, με δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA μεταξύ 2,0x και 3,0x κατά τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου, χωρίς να υπερβεί το 3,5x.