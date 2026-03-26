ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float στην Allwyn

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ανακοινώνει την προσαρμογή της σύνθεσης των δεικτών, κατόπιν της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά των 445.684.184 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «ALLWYN AG».

Πιο συγκεκριμένα,

• Αλλαγή του Συντελεστή Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) των μετοχών της εταιρείας από 47% σε 21%.

Η αλλαγή θα επηρεάσει τους ακόλουθους δείκτες:

o Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

o Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

o FTSE/X.A. Large Cap o FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

o FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

o FTSE/Χ.Α. Καταναλωτικά Προϊόντα

• Αλλαγή του Συντελεστή Βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στη σύνθεση του Δείκτη ATHEX ESG από 41.80% σε 18.68%.

Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.