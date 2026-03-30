Softweb: Από 31 Μαρτίου σε διαπραγμάτευση οι 600.000 νέες μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 719.216,04 ευρώ διηρημένο σε 5.993.467 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά.

Δημοσιεύθηκε: 30 Μαρτίου 2026 - 18:58

Η ανώνυμη εταιρία «SOFTWEB - ΑDAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η ένταξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α Growth του Χρηματιστηρίου Αθηνών 600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 72.000,00 ευρώ για τίμημα αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/12.02.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η καταβολή της αύξησης μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτήν πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 03.03.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δυνάμει της παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 4019820ΑΠ/18-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ3Ε746ΝΛΣΞ-9ΙΙ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε), και καταχωρήθηκε την 18.02.2026 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5963159.

Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μέσω συμψηφισμού και του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτήν δυνάμει της από 03.03.2026 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτήθηκε στην μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ την 19.03.2026 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5999359, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4044462/19.03.2026 ανακοίνωση.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 719.216,04 ευρώ διηρημένο σε 5.993.467 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 27 Μαρτίου 2026 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στη ΕΝ.Α Growth του Χ.Α. των 600.000 νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, στη μερίδα και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει τη σύσταση και λειτουργία του NoeticAI Lab

Χρηματιστήριο: Σε ποια blue chips και τράπεζες στόχευσαν οι πωλητές

Ρούμπιο: Οι τέσσερις στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο με Ιράν

To ΔΝΤ προειδοποιεί για παγκόσμιο οικονομικό σοκ

