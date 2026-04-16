Qualco: «Βuy» με τιμή-στόχο στα 7,12 ευρώ η Optima

Σε θετική αποτίμηση για τις προοπτικές της Qualco Group προχωρά η Optima Bank ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Απριλίου μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Παρά το ασθενές πρώτο εξάμηνο, το οποίο επηρεάστηκε από έκτακτα κόστη που συνδέονται κυρίως με αναδιοργάνωση και την πρόσφατη εισαγωγή στο χρηματιστήριο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το δεύτερο εξάμηνο εμφάνισε σημαντική επιτάχυνση τόσο στις πωλήσεις όσο και -κυρίως- στην κερδοφορία, καθώς τα περιθώρια αναμένεται να ενισχυθούν ελλείψει αντίστοιχων επιβαρύνσεων.

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα έσοδα του ομίλου εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 17,9% στα 128,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται ότι ενισχύθηκαν οριακά στα 14,1 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η επίδραση των έκτακτων εξόδων οδηγεί σε μείωση της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 8,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41,7%.

Ισχυρός παραμένει ο αναπτυξιακός ρυθμός στον βασικό πυλώνα των πλατφορμών και λογισμικού, όπου οι πωλήσεις αναμένεται ότι αυξήθηκαν κατά 16,8% στο δεύτερο εξάμηνο, φτάνοντας τα 105,5 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίων συνέχισε επίσης ανοδικά, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό, ενισχύοντας περαιτέρω το συνολικό αποτύπωμα του ομίλου.

Συνολικά, η Optima προβλέπει ότι τα έσοδα της Qualco για το 2025 ανήλθαν στα 216,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18% σε ετήσια βάση – επίδοση που, όπως επισημαίνεται, παραπέμπει σε χρονιά-ρεκόρ σε επίπεδο πωλήσεων.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, τα EBITDA εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν στα 33,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση λόγω των έκτακτων εξόδων του πρώτου εξαμήνου, ενώ σε επίπεδο ταμειακών ροών η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη. Η εταιρεία εκτιμάται ότι παρουσίασε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, υποστηριζόμενες από λειτουργικές ροές ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, που υπερκαλύπτουν τις επενδύσεις.

Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας διαδραματίζουν και τα έσοδα περίπου 68 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη δημόσια εγγραφή, οδηγώντας σε καθαρή ταμειακή θέση 19,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί περιθώρια για εξαγορές, αλλά και για την έναρξη διανομής μερίσματος.

Η Optima εκτιμά ότι η Qualco θα προτείνει μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, με απόδοση 0,8%.

Συνολικά, οι αναλυτές διατηρούν τη σύσταση «buy», υπογραμμίζοντας ότι η προσωρινή πίεση στην κερδοφορία δεν αλλοιώνει τη θετική μακροπρόθεσμη επενδυτική εικόνα, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση.