#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Από 1 Απριλίου 2026 η Καλλιόπη Χατζηγάκη αναλαμβάνει Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, στη θέση της Αικατερίνης Ζυγουλιάνου. Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι στην ιστοσελίδα.

Αλλαγή υπεύθυνου εξυπηρέτησης ομολογιούχων στην Τέρνα Ενεργειακή

Δημοσιεύθηκε: 16 Απριλίου 2026 - 17:59

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 31 Μαρτίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται ως Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων η κ. Καλλιόπη Χατζηγάκη σε αντικατάσταση της κ. Αικατερίνης Ζυγουλιάνου.

Ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της νέας Υπευθύνου ορίζεται η 1η Απριλίου 2026 και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας της βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Κοκκίνησε» στο τέλος το Χρηματιστήριο

Euroxx για τράπεζες: Αδικαιολόγητο το discount, νέες τιμές-στόχοι

Ξέσπασε πόλεμος κατά της ΦΑΓΕ στην Ολλανδία

Νέο ράλι στις τιμές αγοράς-ενοικίασης σπιτιού, ακριβές και φθηνές περιοχές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο