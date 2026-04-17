Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για Εθνική και Eurobank

Δύο από τις κορυφαίες ελληνικές τράπεζες στο ΧΑ, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα χρήσης 2025 και τα φιλόδοξα στρατηγικά πλάνα 2026-2028.

Η ΕΤΕ τελεί υπό διαπραγμάτευση κοντά στα 15 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 13,8 δισ. ευρώ, ενώ η Eurobank κινείται γύρω στα 4 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 14,6 δισ. ευρώ. Και οι δύο μετοχές έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με την πιστωτική επέκταση και κυρίως τις πολιτικές επιστροφής κεφαλαίων να αποτελούν τα κύρια στηρίγματα.

Οι αναλυτές παραμένουν γενικά θετικοί για τον κλάδο των τραπεζών, εστιάζοντας στην υψηλή κερδοφορία, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τα ελκυστικά μερίσματα. Για την Εθνική Τράπεζα τα κέρδη μετά φόρων το 2025 άγγιξαν το 1,3 δισ. ευρώ (EPS 1,4 ευρώ), με RoTE στο 15,5%.

Το στρατηγικό πλάνο έως το 2028 προβλέπει RoTE 17% και EPS άνω του 1,70 ευρώ, με έμφαση στην πιστωτική επέκταση (+10% ετήσια στα εξυπηρετούμενα δάνεια) και τις σταυροειδείς πωλήσεις.

Η μέση τιμή-στόχος από 16 αναλυτές διαμορφώνεται στα 15,92 ευρώ (upside περίπου 06% από τα τρέχοντα επίπεδα), με υψηλή εκτίμηση τα 18,45 ευρώ και χαμηλή τα 13,10 ευρώ. Η σύσταση είναι «αγορά» από 13 αναλυτές και μόλις 3 με σύσταση «διακράτηση».

Για τη Eurobank, τα αποτελέσματα 2025 ήταν επίσης ισχυρά, με σημαντική αύξηση κερδοφορίας και ενίσχυση ισολογισμού (συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 108 δισ. ευρώ).

Το επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028 εστιάζει σε περαιτέρω πιστωτική επέκταση και υψηλή απόδοση κεφαλαίων. Οι αναλυτές (JP Morgan 4,50 ευρώ, Deutsche Bank 4,35 ευρώ, Citi 4,70 ευρώ, Jefferies 4,90 ευρώ, Goldman Sachs 5,00 ευρώ) διατηρούν σύσταση «αγορά», με μέση τιμή-στόχο γύρω στα 4,40-4,50 ευρώ (upside 9-12%). Η πολιτική μερισμάτων παραμένει ελκυστική, με υψηλή απόδοση για τους μετόχους.

Η τεχνική εικόνα των δύο μετοχών

Η Εθνική Τράπεζα στο ημερήσιο διάγραμμα έχει ουδέτερη προς θετική εικόνα με συνολικό σήμα «αγορά». Η τιμή κινείται κοντά στο pivot point (14,98 ευρώ), με κύρια στήριξη στα 14,94-14,92 ευρώ και πρώτη αντίσταση στα 15,00-15,04 ευρώ.

Ο RSI (14) στο 58,7 και ο MACD είναι σε θετικό επίπεδο και ενισχύουν το μομέντουμ. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο η εικόνα παραμένει προσεκτικά θετική. Διάσπαση άνω των 15,04-15,20 ευρώ θα ενεργοποιήσει στόχους προς τα 16 ευρώ ή και υψηλότερα, ενώ καθοδική διάσπαση των 14,90 ευρώ θα επιφέρει πίεση βραχυπρόθεσμα.

Για τη Eurobank στο ημερήσιο διάγραμμα, η εικόνα είναι αγορά σύμφωνα με τους τεχνικούς δείκτες και τους κινητούς μέσους όρους.

Η τιμή κινείται πάνω από το pivot point (4,025 ευρώ), με στήριξη στα 3,987-3,959 ευρώ (πρώτη στήριξη) και πρώτη αντίσταση στα 4,053-4,091 ευρώ. Ο ταλατωντής RSI (14) στο 65,9 (σήμα αγοράς) και MACD σε θετικό επίπεδο.

Σε ευρύτερο ορίζοντα (52 εβδομάδων 2,31-4,39 ευρώ) η μετοχή έχει ανακάμψει σημαντικά και η παραμονή άνω των 3,99 ευρώ διατηρεί το ανοδικό σενάριο με αρχικό στόχο τα 4,20-4,40 ευρώ και απώτερο προς τα 4,70 ευρώ και πιο ψηλά. Καθοδική διάσπαση των 3,95 ευρώ θα αλλάξει την τάση.

Συνολικά, και οι δύο μετοχές εμφανίζουν θετική τεχνική εικόνα με ανοδικό τάση, ενώ τα ισχυρά θεμελιώδη (κερδοφορία, guidance, μερίσματα) στηρίζουν περαιτέρω το upside των δύο μετοχών. Η πορεία των επιτοκίων, η πιστωτική ζήτηση και η υλοποίηση των στρατηγικών πλάνων θα καθορίσουν την επόμενη φάση.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.