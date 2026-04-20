Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επανεκλογή της Βασιλικής Λαζαράκου στο ΔΣ του IOSCO

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της Προέδρου της Βασιλικής Λαζαράκου, επανεξελέγη ομόφωνα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής (European Regional Committee) του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), ως η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO για τρίτη συνεχή θητεία, για τη διετία 2026 -2028.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο IOSCO, με έδρα τη Μαδρίτη, αποτελεί το βασικό forum διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς και αναγνωρίζεται ως ο κατεξοχήν διεθνής φορέας θέσπισης προτύπων για τις αγορές κινητών αξιών. Ο Οργανισμός αριθμεί περισσότερα από 200 μέλη, από περισσότερες από 100 χώρες, εκπροσωπώντας πάνω από το 95% των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών. Αναπτύσσει, προωθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών και συνεργάζεται στενά με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή η οποία αριθμεί 52 μέλη, αποτελεί μία από τις τέσσερις περιφερειακές επιτροπές του IOSCO και επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τις αγορές κινητών αξιών στην Ευρώπη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε:

«Η επανεκλογή μας αποτελεί σημαντική αναγνώριση της εμπιστοσύνης των μελών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής και ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO για τα επόμενα δύο έτη συνιστά ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα αυξημένη θεσμική ευθύνη. Δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των αγορών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.»