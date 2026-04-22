Aegean: Την διανομή καθαρού μερίσματος €0,8550/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 213 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 65.545.507 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 89.736.370 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 73,04% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 430.730 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4548/2018.

Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για τη χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 11.03.2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el) την 12.03.2026.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,90 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι συνολικό ποσό 81.150.390,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου πέντε τοις εκατό (5%) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,045 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,8550 ανά μετοχή.

Το ποσό θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Καταστατικού από τα κέρδη χρήσης 2025, καθώς από αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών και το ακριβές ποσό ανά μετοχή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026 (Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού 3.467.706 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2025 σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού 496.860 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2025 σε στελέχη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

