Το Δημόσιο θα μετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ώστε να διατηρήσει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 33,4%, συνδέοντας την επιλογή με την ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι στηρίζει το στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης της ΔEH για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της επιχείρησης και την ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου, με αφορμή την ανακοίνωση της 23ης Απριλίου 2026 για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ΔEH έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, με σημαντική συμβολή τόσο στην οικονομία όσο και στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε παραγωγή, δίκτυα και υπηρεσίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και συμβάλλουν στην παροχή αξιόπιστης και προσιτής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το υπουργείο συνδέει ευθέως την υπόθεση της ΔEH με ευρύτερους στρατηγικούς στόχους, υπογραμμίζοντας ότι, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια αποτελεί ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η ενίσχυση της επιχείρησης παρουσιάζεται ως κεντρική επιλογή οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Στην ανακοίνωση καθίσταται επίσης σαφές ότι η διατήρηση ισχυρής και αυξημένης συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔEH αποτελεί βασική πολιτική επιλογή, με στόχο, όπως αναφέρεται, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να διατηρήσει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στη ΔEH.

Κατά το υπουργείο, η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει ενίσχυση των επενδύσεων, δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων ελληνικών επιχειρήσεων και επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πιο εξωστρεφή οικονομία, με εταιρείες που μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς και να στηρίζουν με συνέπεια την ανάπτυξη.