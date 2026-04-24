#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Από 29 Απριλίου με νέα ονομαστική αξία η μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 24 Απριλίου 2026 - 18:31

Η εταιρεία «“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ”»  ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Απριλίου 2026 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €7.713.322,80 με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €7.713.322,80.

Διευκρινίζεται ότι η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αποκλειστικά για τον συμψηφισμό ζημιών και δεν συνεπάγεται επιστροφή κεφαλαίου ή οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από λεπτά εβδομήντα (€0,70) σε λεπτά πενήντα (€0,50).

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €19.283.307,00 διαιρούμενο σε 38.566.614 μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών πενήντα (€0,50).

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 24 Απριλίου 2026 ενημερώθηκε περί της μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία έχει ήδη εγκριθεί και δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ (απόφαση περί τροποποίησης του Καταστατικού) με την υπ’ αρ. πρωτ. 4067758/20.04.2026 Ανακοίνωση.

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίσθηκε η 29 Απριλίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο