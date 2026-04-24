Μουζάκης: Από 29 Απριλίου με νέα ονομαστική αξία η μετοχή

Η εταιρεία «“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ”» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Απριλίου 2026 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €7.713.322,80 με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €7.713.322,80.

Διευκρινίζεται ότι η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αποκλειστικά για τον συμψηφισμό ζημιών και δεν συνεπάγεται επιστροφή κεφαλαίου ή οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από λεπτά εβδομήντα (€0,70) σε λεπτά πενήντα (€0,50).

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €19.283.307,00 διαιρούμενο σε 38.566.614 μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών πενήντα (€0,50).

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 24 Απριλίου 2026 ενημερώθηκε περί της μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία έχει ήδη εγκριθεί και δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ (απόφαση περί τροποποίησης του Καταστατικού) με την υπ’ αρ. πρωτ. 4067758/20.04.2026 Ανακοίνωση.

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίσθηκε η 29 Απριλίου 2026.