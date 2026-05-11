ΟΤΕ: Γιατί η Deutsche Bank δεν φοβάται είσοδο της ΔΕΗ στην κινητή

Η Deutsche Bank κρατά αμετάβλητη τη θετική της στάση για τον ΟΤΕ, με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €23, θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του ομίλου και ότι οι ανησυχίες για πιθανή είσοδο της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία δεν αλλάζουν ουσιαστικά την επενδυτική εικόνα.

Η γερμανική τράπεζα βλέπει στον ΟΤΕ έναν τίτλο με ελκυστική αποτίμηση, ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και υψηλές επιστροφές προς τους μετόχους, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεκίνησε καλύτερα από τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank στο σκέλος των εσόδων και οριακά καλύτερα στα λειτουργικά κέρδη μετά μισθώσεις. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση, έναντι μηδενικής μεταβολής που προέβλεπε ο οίκος, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μετά μισθώσεις ενισχύθηκαν κατά 2,8%, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση για αύξηση 2,7%. Η διοίκηση δεν άλλαξε την καθοδήγηση για το σύνολο του 2026, κάτι που για τη Deutsche Bank είναι ένδειξη ότι το βασικό σενάριο παραμένει σταθερό.

Η εικόνα των επιμέρους γραμμών δείχνει την αλλαγή μίγματος στον ΟΤΕ. Τα έσοδα από τις λιανικές υπηρεσίες σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,1%, κοντά στην εκτίμηση της Deutsche Bank για 1,0%, ενώ οι υπηρεσίες κινητής κινήθηκαν ισχυρότερα, με αύξηση 5,5% έναντι πρόβλεψης 4,8%. Αντίθετα, τα έσοδα από τη χονδρική σταθερής υποχώρησαν κατά 40%, εξέλιξη που συνδέεται με τη γνωστή απόφαση του ομίλου να αποχωρήσει από τη διεθνή χονδρική πολύ χαμηλού περιθωρίου. Η απόφαση αυτή επηρεάζει τα έσοδα, αλλά όχι ουσιαστικά τα λειτουργικά κέρδη, ακριβώς επειδή πρόκειται για δραστηριότητες σχεδόν μηδενικής αποδοτικότητας.

Τι δείχνουν οι προβλέψεις της DB μετά τα αποτελέσματα

H καθοδήγηση για το 2026 έμεινε αμετάβλητη, ενώ ο ΟΤΕ ανέφερε ότι τα έσοδα από έργα τεχνολογίας είναι φέτος περισσότερο συγκεντρωμένα στο πρώτο μέρος της χρονιάς. Τρίτον, ο όμιλος έχει ήδη αφαιρέσει λίγο πάνω από €50 εκατ. από τα περίπου €170 εκατ. εσόδων διεθνούς χονδρικής χαμηλού περιθωρίου που σχεδιάζει να εγκαταλείψει μέσα στο 2026.

Η αποτίμηση παραμένει το βασικό όπλο της μετοχής. Με βάση τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank για το 2026 και το 2027, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται με δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη μετά μισθώσεις στις 5,0 φορές, περίπου 23% χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου στις 6,5 φορές. Ακόμη και στην τιμή στόχο των €23, η μετοχή θα παρέμενε με μικρή έκπτωση, στις 6,2 φορές έναντι 6,5 φορές. Παράλληλα, η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών προς χρηματιστηριακή αξία εκτιμάται στο 8,6%, έναντι 8,1% για τον κλάδο, ενώ η συνολική επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, μέσω μερισμάτων και επαναγορών, υπολογίζεται στο 7,8% έναντι 5,6%.

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο της ανάλυσης είναι η ΔEΗ. Η Deutsche Bank δηλώνει ότι αμφιβάλλει έντονα πως η εταιρεία ηλεκτρισμού θα εισέλθει στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας, παρά τα δημοσιεύματα και τη συμμετοχή της στη διαβούλευση για την ανανέωση αδειών φάσματος στις ζώνες των 900 και 1.800 MHz. Ο οίκος στηρίζει τη θέση του σε επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της διοίκησης της ΔEΗ, στις οποίες έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κινητή τηλεφωνία και ότι το τηλεπικοινωνιακό εγχείρημα αφορά την οπτική ίνα στην Ελλάδα.

Κατά τη Deutsche Bank, η στρατηγική της ΔEΗ έχει ως αφετηρία την ανάγκη για σταθερές υποδομές συνδεσιμότητας που θα υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση, τα έξυπνα σπίτια και τη διαχείριση ζήτησης. Γι’ αυτό και η εταιρεία επέλεξε να αναπτύξει δίκτυο οπτικής ίνας έως το σπίτι, με στόχο να το διαθέσει χονδρικά σε παρόχους υπηρεσιών. Ωστόσο, ο οίκος εμφανίζεται επιφυλακτικός για το πόσο λογικό θα ήταν να δεσμεύσει η ΔEΗ πρόσθετο κεφάλαιο στη λιανική κινητή τηλεφωνία, είτε με δικό της δίκτυο είτε με χονδρική χρήση υφιστάμενου δικτύου.

Για τον ΟΤΕ, η ανάγνωση της Deutsche Bank είναι καθαρή. Τα αποτελέσματα στηρίζουν την καθοδήγηση, η αποτίμηση παραμένει χαμηλότερη από τον κλάδο, οι ταμειακές αποδόσεις είναι υψηλότερες και ο ισολογισμός παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός, με τον καθαρό δανεισμό μετά μισθώσεις στις 0,2 φορές στο τέλος του τριμήνου. Μέχρι να υπάρξει πραγματική ένδειξη νέου ανταγωνιστικού κινδύνου, ο οίκος βλέπει τη συζήτηση γύρω από τη ΔEΗ περισσότερο ως θόρυβο παρά ως παράγοντα που αλλάζει την επενδυτική υπόθεση της μετοχής.